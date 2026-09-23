Ekkelenkamp recibe de repente en el Udinese a un compañero de equipo que ganó 4 veces la Champions League

David Alaba continuará su carrera en el Udinese, según informó Fabrizio Romano en la mañana del miércoles. El central ha alcanzado un acuerdo verbal con el club italiano.

Alaba estaba sin equipo desde su salida del Real Madrid el pasado verano. El austriaco ha sufrido con frecuencia problemas de lesiones en los últimos años.

Resulta llamativo que Alaba no firmara antes por ningún club. El defensa todavía disputó un buen Mundial con Austria el pasado verano y está simplemente en forma.

Alaba estuvo en conversaciones en las últimas semanas con Inter Miami, Hamburgo SV, Union Berlin, Al-Sadd FC y el Club América de México. Finalmente, fue el Udinese el que se llevó el gato al agua.

Alaba coincidirá en el Udinese con Jurgen Ekkelenkamp. El exjugador del Ajax tiene contrato con el club italiano desde 2024.

Alaba es uno de los futbolistas más laureados del mundo. Fue campeón de Alemania en diez ocasiones con el Bayern de Múnich y dos veces campeón de España con el Real Madrid.

Levantó la Copa de Alemania en seis ocasiones y una vez conquistó con el Real Madrid la copa nacional. Ganó la Champions League en cuatro ocasiones, dos veces con el Bayern y dos con el Real Madrid.