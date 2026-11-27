Cómo ver el Eibar vs Burgos CF con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 28 nov 2026 - 12:30 Municipal de Ipurua

El Eibar recibe al Burgos CF en el Municipal de Ipurua en un partido de Segunda División entre dos equipos de la mitad alta de la tabla de LaLiga2.

El equipo de Jokin Aranbarri llega tras perder 2-1 ante el Girona en su último partido. Ese resultado puso fin a una racha de un empate y una victoria en la Copa del Rey, y deja al Eibar séptimo en la clasificación.

La trayectoria del Eibar en lo que va de temporada ha sido irregular. Antes de la derrota ante el Girona, empató 1-1 con el Cádiz y el Almería en sus dos anteriores partidos de liga, y previamente había perdido 2-0 contra el Córdoba.

El Burgos CF llega con algo más de impulso bajo las órdenes de Sergio Francisco. Ganó 1-0 al Albacete en su último partido y ocupa la quinta plaza, dos puestos por encima de su anfitrión.

Esa victoria llegó después de una derrota por 3-1 en Leganés, pero el Burgos ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una victoria a domicilio por 4-2 ante el CD Laredo en la Copa del Rey.

Los enfrentamientos recientes entre ambos han sido muy igualados. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Novedades y plantillas de los equipos