António Simões, leyenda del Benfica y de la selección portuguesa, dirigió duras críticas a Cristiano Ronaldo, capitán de "Brasil de Europa", a raíz de la reciente crisis con el seleccionador Jorge Jesus.

Simões, poseedor de la medalla de bronce con Portugal en el Mundial de 1966, habló sobre la crisis tras conocer el comunicado emitido por el capitán de la selección portuguesa, en el que explicó con detalle las circunstancias del desacuerdo y los acontecimientos que precedieron su salida de la concentración del equipo.

Simões afirmó, en declaraciones recogidas por el diario portugués "A Bola": "Es mejor encontrar una manera de hacer las paces en lugar de continuar la guerra. Esto no tiene sentido. Si hay condiciones que permitan el regreso de Cristiano, que sea bienvenido, pero por parte de todos, y no de algunas personas que se esconden".

Y añadió: "No tenemos que darle la razón a Cristiano Ronaldo, y creo que ahora no la tiene, pero si reconoce que cometió un error, no deberíamos juzgarlo. Démosle la oportunidad, especialmente para tener una despedida acorde a su categoría y su prestigio".

Simões pidió a todas las partes que actúen con racionalidad, al decir: "Lo que se requiere es sentido común y tolerancia. Tenemos conflictos con todo el mundo. Si Cristiano lo quiere, dadle esta oportunidad. Yo aquí no defiendo a Cristiano ni a Jesus ni a nadie, defiendo el sentido común. Que se reúnan, hablen y encuentren una solución. Qué bonito sería si eso ocurriera. Esa es mi mayor esperanza".

"A veces sentimos que solo piensa en sí mismo"

Simões pasó a hablar de la personalidad de Ronaldo, al afirmar: "A veces sentimos que solo piensa en sí mismo. Viví esta experiencia en el Mundial de Sudáfrica, y tuve la oportunidad de hablar con él. Ya en aquel momento vi una pequeña señal de que las cosas no deberían ser de esa manera".

Y agregó: "Este jugador tiene toda esta trayectoria, se ha vuelto maduro y un hombre, y debe encontrar una manera de pensar más allá del egoísmo. No se trata solo de marcar goles, sino también del juego. Estas cosas deben formar parte de él".

Y continuó: "Si lo entiende, tendremos una gran fiesta de despedida para él. ¿Quiere jugar? Ya veremos, eso le corresponde al entrenador, es él quien decide si está en condiciones de hacerlo o no".

Al ser preguntado sobre si Ronaldo, de 41 años, sigue representando un verdadero aporte para la selección portuguesa, Simões respondió: "Tengo dudas al respecto. La cuestión requiere mucho más que simplemente ser útil, y hay que prestar atención a lo que decimos. Cuando cumples 41 años, debes darte cuenta de que puedes ser útil en un momento determinado del partido, y tu presencia puede ser influyente por el gran prestigio que lleva tu nombre, y estas son cosas que el entrenador debe saber gestionar".

Y añadió: "Si quiere jugar, eso no es ningún delito, pero debe entender que querer jugar no significa disputar el partido completo".

Simões se niega a hablar sobre la sanción a Ronaldo

Sobre la posible sanción contra Ronaldo tras su salida de la concentración de la selección, Simões dijo: "La cuestión depende de los criterios que se apliquen. Hay que mirar lo que ocurrió, y existen varias formas de sanción. Que hablen primero, y si ambos deben pedirse disculpas mutuamente, que lo hagan".

Y continuó: "Qué gran mensaje cívico podrían dar a Portugal. Hay radicalismo por un lado y por el otro. ¿Quieren encontrarse a mitad de camino? Si es solo por una parte, entonces no es posible".

Simões rechazó la idea de que la ausencia de Ronaldo afectara a sus compañeros de selección, al decir: "Cuando miro el partido, no me parece que haya el más mínimo efecto sobre el equipo, nada, cero. El equipo jugó bien y ganó".

Y aclaró: "Esto no significa que Ronaldo deba quedar fuera de la selección, pero puede ser útil sin ser titular, y no es necesario que juegue 90 minutos".

Y añadió con ironía: "Ronaldo fue el jugador que disputó más minutos con Roberto Martínez, y eso no parece lógico. Después de marcar 1.000 goles, Cristiano Ronaldo seguirá jugando con la selección hasta los 49 años".

El comentario de Simões se dio en el contexto de su conversación sobre el Mundial que se celebrará en Arabia Saudí, antes de comparar a Ronaldo con dos leyendas como Eusébio y Maradona.

"¿Por qué debería recibir un trato especial?"

Sobre la decisión de Jorge Jesus de hacer que Ronaldo empezara a calentar y luego no hacerlo entrar, Simões dijo: "No entraré en ese debate, porque Jesus tiene toda la potestad para hacer que Ronaldo empiece a calentar durante un minuto o 30 minutos, él es el entrenador".

Y añadió: "¿Por qué debería recibir un trato especial? Tiene una categoría diferente, pero ¿acaso no es un jugador del equipo? Dejad estas cosas y no las alimentéis".

Y continuó: "Lo que quiso hacer, fue libre de hacerlo, y es un problema de quien lo hizo. Todos llegamos al final".

Simões recuperó sus recuerdos con varias leyendas del fútbol al decir: "Jugué junto al rey llamado Eusébio, y coincidí con Pelé y Maradona, y nunca en mi vida vi algo así suceder en torno a un rey".

Cerró sus declaraciones preguntándose: "Un hombre de 41 años que juega al fútbol... ¿no sería mejor que lo dejara?".