Egipto y Marruecos en primer plano: se anuncian los países organizadores de los próximos torneos africanos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció los países anfitriones de varios torneos continentales durante los años 2026 y 2027, en un paso que busca ofrecer a las federaciones miembros, los clubes y las selecciones una visión más clara sobre la agenda de las competiciones africanas en el próximo periodo.

La CAF reveló en un comunicado oficial, este lunes, que Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal y Sudáfrica acogerán varios torneos continentales, mientras continúa trabajando en el desarrollo de la agenda de sus competiciones y en dotarla de una mayor estabilidad y claridad.

Marruecos acogerá dos torneos

Marruecos obtuvo el honor de acoger la Copa Africana de Naciones sub-17 de 2027, prevista para los meses de abril y mayo del próximo año.

El Reino de Marruecos acogerá también la Copa Africana de Naciones de fútbol sala 2026, en el periodo comprendido entre el 12 y el 21 de octubre próximo.

De este modo, Marruecos mantiene su fuerte presencia en el mapa de sedes de torneos continentales, tras haber sido uno de los países anfitriones más destacados de las competiciones de la CAF en los últimos años.

Egipto acogerá la Copa Africana de Naciones sub-23

Por su parte, la CAF anunció la elección de Egipto para acoger la Copa Africana de Naciones sub-23 de 2027, que adquirirá una importancia especial al ser el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La organización del torneo por parte de Egipto se enmarca en la continuidad de la confianza que la Confederación Africana le otorga en la organización de las grandes competiciones, además de contar con una infraestructura y una amplia experiencia en acoger torneos continentales e internacionales.

Ghana, Senegal y Sudáfrica

Ghana acogerá la Copa Africana de Naciones sub-20 de 2027, prevista para los meses de febrero y marzo del próximo año.

En cuanto a Senegal, acogerá la Copa Africana de Naciones de fútbol playa 2026, prevista para el mes de noviembre próximo.

A nivel de competiciones de clubes, Sudáfrica acogerá la Supercopa Africana en la ciudad de Tshwane el próximo 8 de noviembre, entre el Mamelodi Sundowns, campeón de la Liga de Campeones de África, y el USM Argel, poseedor del título de la Copa Confederación Africana.

Una agenda más clara

La CAF señaló que la creciente estabilidad en la agenda de sus competiciones tiene como objetivo ayudar a las federaciones miembros a planificar de forma más eficaz, además de ofrecer a los jugadores itinerarios competitivos más claros y proporcionar una mejor visión a las empresas de televisión, los patrocinadores y los aficionados sobre los torneos continentales.

La Confederación Africana anunció también avances en el estudio del lanzamiento de la Liga de las Naciones Africana, tras haberse debatido el sistema propuesto de la competición en el seno del Comité Ejecutivo, dentro de una estrategia orientada a ofrecer competiciones internacionales de mayor relevancia y atractivo desde el punto de vista comercial.

A nivel de las competiciones de clubes de la temporada 2026-2027, se completó el sorteo de las rondas preliminares de la Liga de Campeones de África y la Copa Confederación, y la primera jornada arrancará en el periodo comprendido entre el 4 y el 6 de septiembre próximo, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el 11 y el 13 del mismo mes.

Lee también:

Asistencia obligatoria: Mohamed Salah, requerido ante la justicia egipcia