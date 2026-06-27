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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Egipto y Cabo Verde se suman a una lista histórica... y Senegal iguala el récord de Marruecos

Australia vs Egipto
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Cabo Verde vs Arabia Saudí
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Siete selecciones africanas se clasifican por primera vez para la segunda ronda del Mundial... A la espera de Argelia

Egipto y Cabo Verde hicieron historia este sábado al avanzar a la segunda ronda del Mundial, algo inédito para ambos.

Egipto, en su cuarta participación (tras 1934, 1990 y 2018), rompió su mala racha y avanzó por primera vez.

Egipto terminó segundo del Grupo 7 con 5 puntos gracias a su empate 1-1 ante Irán, mientras que Bélgica lideró el grupo por diferencia de goles.

Por su parte, Cabo Verde, en su debut mundialista, terminó segunda del Grupo 8 con 3 puntos, producto de tres empates, por detrás de España, líder con 7.

Así, Cabo Verde y Egipto se convierten en las novena y décima selecciones africanas en alcanzar los octavos de final en la historia del Mundial.

Antes lo lograron Nigeria, Marruecos, Senegal, Ghana, Camerún, Argelia, Sudáfrica y Costa de Marfil.

Sudáfrica y Costa de Marfil lo consiguieron en esta misma edición.

Así, siete equipos del continente disputan por primera vez la segunda ronda: Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde, Egipto, Senegal y Ghana, a los que podría unirse Argelia mañana.

Senegal y Ghana alcanzaron su tercera clasificación, igualando el récord de Marruecos y Nigeria.

Por número de clasificaciones, el ranking africano queda así: Nigeria (3), Marruecos (3), Senegal (3), Ghana (3), Camerún (1), Argelia (1), Sudáfrica (1), Costa de Marfil (1), Cabo Verde (1), y Egipto (una vez).

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