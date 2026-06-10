Egipto y Arabia Saudí comparten grupo en el Mundial de balonmano

Este miércoles se celebró el sorteo del Campeonato Mundial de Balonmano, que Alemania acogerá a principios del próximo año.

El torneo se jugará del 13 al 31 de enero de 2027 en seis pabellones de Colonia, Múnich, Kiel, Hannover, Magdeburgo y Stuttgart.

Egipto quedó en el Grupo B con Arabia Saudí, Cabo Verde e Italia.

El torneo empezará el 13 de enero y la final se jugará en el Lanxess Arena el 31 de enero.

Los cuartos de final serán el 26 y 27 de enero y las semifinales el 29.

El sorteo ha quedado así:

Grupo 1: Alemania, Serbia, Túnez, Uruguay

Grupo 2: Egipto, Italia, Cabo Verde, Arabia Saudí

Grupo 3: Croacia, España, Chile, Turquía

Grupo 4: Argentina, Francia, Brasil, Kuwait

Grupo 5: Suecia, Noruega, Grecia, Catar

Grupo 6: Portugal, Islas Feroe, Polonia, Argelia

Grupo 7: Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Angola

Grupo 8: Islandia, Macedonia del Norte, Baréin, Japón.