Egipto, al 100 %... Se revelan las posibilidades de todas las selecciones de pasar la fase de grupos del Mundial

Algunas selecciones ya están en los dieciseisavos del Mundial 2026, mientras que otras aún deben luchar en la tercera jornada para avanzar.

Ya están clasificados México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Ya están eliminadas la República Checa, Catar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.

Pasan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Según datos de Opta, recogidos por Foot Mercato, estos son los porcentajes de las selecciones que aún luchan por avanzar:

- Grupo A: Corea del Sur, 87,76 %

- Grupo 3: Escocia, 24,86 %

- Grupo 4: Australia (93,36 %) y Paraguay (88,08 %)

- Grupo 5: Costa de Marfil, 93,29 %; Ecuador, 18,15 %; Curazao, 17,58 %

- Grupo 6: Países Bajos y Japón, 100 %; Suecia, 91,50 %

- Grupo VII: Egipto 100 %, Bélgica 91,96 %, Irán 56,61 %, Nueva Zelanda 7,99 %

- Grupo 8: España 100 %, Cabo Verde 66,72 %, Uruguay 38,19 %, Arabia Saudí 33,27 %

- Grupo 9: Senegal 72,18 % e Irak 1,12 %.

- Grupo 10: Austria 97,15 % y Argelia 82,09 %

- Grupo XI: Portugal 100 %, República Democrática del Congo 41,59 %, Uzbekistán 1,68 %

- Grupo XII: Inglaterra 100 %, Ghana 100 % y Croacia 94,86 %.