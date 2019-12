Edwin Portillo no seguirá en Isidro Metapán

La mala campaña y quedar afuera de la segunda ronda pesaron para que la directiva tomara la decisión.

Tras no lograr la clasificación a la etapa de semifinales previas del torneo Apertura, la directiva de Isidro Metapán no tardó ni una semana en tomar una decisión, y ya dio a conocer que Edwin Portillo es la primera baja del equipo, ya que no pudo lograr uno de los objetivos principales.

Sobre su salida el entrenador metapaneco expresó: “Ya hablaron conmigo de la directiva de Metapán. Duele salir, porque creo que los números alcanzaban. Pero ya es decisión de ellos y hay que tomarla con tranquilidad”.

También reveló alguno de los motivos, que a su juicio pesaron en el comportamiento del equipo: “Hubo aspectos negativos que incidieron. Los carnés de los extranjeros llegaron hasta la sexta fecha. Luego, el pago de salario se atrasó por casi un mes. En el tiempo en que había estado en Metapán esto jamás se había dado. Luego nos vimos afectados por el arbitraje”.