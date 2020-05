Congo, interrogado y puesto en libertad en una operación antidroga

El ex futbolista del Real Madrid fue retenido junto a otras 9 personas, según informó Manu Marlasca, de La Sexta

El ex futbolista Edwin Congo habría sido interrogado por la policía, en el marco de una operación antidroga. El colombiano quedó en libertad tras comparecer ante el juez y prestar declaración para esclarecer una investigación policial. El ex jugador del Real Madrid , según información del periodista de "La Sexta", Manuel Marlasca, fue retenido junto a otras 9 personas en una operación antidroga de la policía española.

ÚLTIMA HORA La @policia detiene al ex futbolista Edwin Congo en una operación contra una red de tráfico de cocaína. Hay diez detenidos en . — Manuel Marlasca (@manumarlasca) May 12, 2020

Al parecer, según informa el diario " AS" , Congo colaboró con la policía para que se le tomase declaración en un interrogatorio. El ex futbolista del se encontraría en su domicilio y está tranquilo, porque asegura que es totalmente inocente y ajeno a esta red de tráfico de drogas. Por eso, ha colaborado con la Policía cuando le han pedido declarar y someterse a un interrogatorio al no tener nada que esconder.

Congo fue internacional con y fichó por el Real Madrid en 1999 como una de las mayores promesas del país sudamericano. Tras ser cedido al Valladolid y Vitoria Guimaraes finalmente tuvo su oportunidad como jugador merengue pero volvió a ser cedido. Con posterioridad, jugó en Levante, Sporting, Recreativa y Olímpic de Xàtiva, equipo en el que se retiró.