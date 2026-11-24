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El defensa del Sporting CP Eduardo Quaresma ha lanzado una advertencia a sus compañeros antes de su esperado encuentro de Champions League contra el Manchester United. Pese a la reciente falta de regularidad del gigante de la Premier League, el jugador de 22 años insiste en que sigue siendo un rival temible en el estadio Jose Alvalade.

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Respeto por el gigante inglés

Ante la proximidad de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, Quaresma ha dejado claro que la grandeza del Manchester United pesa más que su estado de forma actual. El defensa portugués reconoce que, aunque el equipo inglés pueda estar atravesando un periodo de transición, el talento individual de sus jugadores exige la máxima concentración a la plantilla del Sporting el martes por la noche.

"Creo que va a ser un partido muy difícil porque jugamos contra un gran club, aunque no esté en su mejor momento. Aun así, siempre es un partido complicado y uno que todo el mundo quiere jugar. Tenemos que estar preparados para todo. El Manchester United tiene jugadores con una calidad individual muy interesante y, por tanto, tenemos que estar listos", explicó el central en una entrevista con la UEFA, según recoge A Bola.

La conocida conexión entre Lisboa y Old Trafford

El duelo tiene un atractivo añadido por los profundos vínculos históricos entre el United y el Sporting. Con los años, se ha abierto una vía habitual entre Lisboa y Old Trafford: exjugadores del Sporting como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes han alcanzado la categoría de ídolos en Inglaterra. Ese vínculo se ha reforzado recientemente con la llegada al United del exentrenador del Sporting Ruben Amorim para hacerse cargo del equipo.

Al reflexionar sobre la duradera relación entre ambos clubes, Quaresma destacó la calidad de los jugadores que han pasado de uno al otro. "Existe esa conexión porque tenemos buenos jugadores. Por la historia que tuvo allí Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y [Rúben] Amorim, entre otros", señaló Quaresma.

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La vida con el nuevo entrenador

Tras la marcha de Amorim en 2024, el Sporting recurrió a Rui Borges antes de incorporar finalmente a Paulo Fonseca a principios de noviembre de 2026. Fonseca, sorprendentemente, es de la misma ciudad que Quaresma. Ambos son de Barreiro, un vínculo que ayudó a romper el hielo en su primer encuentro. El defensa reveló que la adaptación ha sido fluida pese al poco tiempo que han trabajado juntos sobre el césped de entrenamiento.

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"Él también es de Barreiro y era vecino de mi abuela. Ella vivía en la planta baja y él en la quinta, pero no recuerdo haberme cruzado nunca con él. Acaba de llegar [al Sporting], pero puedo decir que es muy profesional", bromeó Quaresma. Describió al nuevo entrenador como un profesional con mucho carisma y añadió: "Mi primera impresión fue que era una persona carismática. Creo que aceptamos bien sus ideas desde el principio, porque solo tuvimos dos entrenamientos con él antes del primer partido. Ahora tenemos que seguir trabajando en ello".

Un futuro en el Sporting

El camino de Quaresma hasta el primer equipo del Sporting no estuvo exento de complicaciones. De pequeño, la lealtad a sus amigos de la infancia en el Fabril le llevó a rechazar inicialmente el fichaje por el club lisboeta. Pasó años en la cantera del Sporting, pero admitió que salir de su entorno habitual a una edad tan temprana era una perspectiva intimidante que exigió paciencia a los ojeadores del club.

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Ahora que se ha consolidado en el equipo, tiene claras sus ambiciones para la temporada 2026/27. Concluyó: "Por supuesto, quiero ser campeón, ganar todas las competiciones en Portugal, llegar lejos en la Champions League y, por supuesto, hacer una buena temporada a nivel individual. Primero en lo colectivo y después en lo individual. Me centro en cada partido y así vivo mi vida, muy centrado en el presente".