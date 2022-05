Eduardo Berizzo estaría a un paso de convertise en DT de La Roja

El argentino Eduardo Berizzo sería el técnico elegido para dirigir a la Selección chilena en reemplazo de Martín Lasarte, quien abandonó el cargo luego de fracasar en su objetivo de instalar al combinado nacional en el Mundial de Qatar 2022.

Según consigna La Tercera, el arribo del 'Toto', quien tuvo un paso por Chile como ayudante de Marcelo Bielsa y años después, logró el primer título en la historia de O'Higgins en 2013, es inminente.

"Eduardo Berizzo ya es, prácticamente, el nuevo técnico de la Selección Chilena. Las negociaciones entre el Toto y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) están muy bien encaminadas. Actualmente, solo falta afinar algunos detalles del acuerdo económico para cerrar todo", apunta el matutino.

De sellarse su arribo a la banca de La Roja, el nacido en Córdoba vivirá su segunda experiencia al mando de un seleccionado luego de estar al frente de Paraguay desde 2019 luego de la sorpresiva renuncia del colombiano Juan Carlos Osorio.

Consignar que Berizzo se fue de la Albirroja tras completar 31 partidos disputados, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. De aquellos compromisos, solo festejó siete victorias, 13 empates y 11 derrotas finalizando su ciclo con un 36,57% de efectividad. En cuanto a goles, con él en la banca los

Guaraníes marcaron 31 y recibieron 39. En total, de 93 puntos posibles rescató solo 34 unidades.

Su primer desafío con el representativo criollo será

en la Copa Kirin, certamen que se llevará a cabo en Japón en junio próximo.

El certamen, que se disputó por última vez en 2016 con Bosnia y Herzegovina alzando el trofeo tras derrotar a Dinamarca, tendrá la participación del Equipo de Todos junto al anfitrión, Túnez y Ghana.

Lasarte y la posible llegada de Berizzo

El ex técnico de La Roja habló en Uruguay y aseguró que tuvo una larga charla con el candidato a sucederlo en Juan Pinto Durán.

Una de las consultas que marcó la conversación en Radio Sport 890 fue la cláusula que le entregaba a 'Machete' una extensión de contrato si clasificaba a la máxima, algo que volvió a encenderse después de la denuncia interpuesta por la Federación por la supuesta mala inclusión de Byron Castillo, con la FIFA oficializando la apertura de un proceso disciplinario.

“¿Volver a la Roja? No va por ahí la cosa... Me tomó muy de sorpresa. La verdad no me he planteado ningún panorama y además tengo claro que ‘Toto' es un candidato y un gran candidato... Lo que sí, hay que ver cómo se soluciona si es que esto termina siendo así, si es que a Chile le dan la situación. Hay que ver cómo resolvemos lo que está firmado de antemano”, dijo.

Respecto a su conversación con el estratega de 52 años, el charrúa contó: “Sí. Hablé hace tres o cuatro días con él y me planteaba la misma situación (del contrato). Me lo planteó por la amistad, pero nada... fuimos rivales en Chile, creo que tenemos una buena relación y por supuesto que le dije que se quedara tranquilo y que ojalá sea el designado, porque tiene grandes antecedentes en Chile, hizo un gran trabajo, fue discípulo de Marcelo Bielsa y ha tenido quehaceres muy destacados en diferentes sitios”.

Y sentenció: “Sería un gran candidato y un gran entrenador, reconocido y querido por los futbolistas, que es un elemento importante”.