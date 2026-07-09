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Jonathan van Haaster

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Edson Álvarez debe aceptar una importante reducción salarial para que la cesión sea posible

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West Ham United ha acordado ceder a Edson Álvarez al FC Köln, según Florian Plettenberg de Sky Sport. Aún no hay acuerdo entre el mexicano y el club alemán por cuestiones salariales.

El mexicano, con contrato en el West Ham hasta 2028, fue cedido la temporada pasada al Fenerbaçe tras el descenso del club londinense.

El West Ham necesita margen salarial y busca cederlo, pues el jugador tampoco quiere jugar en la Championship. Sky informó que Álvarez está interesado en el Colonia y le atrae la Bundesliga.

El West Ham preferiría traspasarlo, pero aceptaría una cesión si fuera necesario. Con menos recursos, el Colonia ha alcanzado un acuerdo con el club londinense.

«El principal escollo es alcanzar un acuerdo salarial con Álvarez», explica Plettenberg. «El capitán de 28 años debería aceptar una reducción significativa de su sueldo para fichar por el Colonia».

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Aunque hay una oferta de Turquía, aún se desconoce el club interesado.

Álvarez disputó 18 partidos con el Fenerbache, aunque las lesiones limitaron su rendimiento. Todavía no se confirma si ese club turco volverá a pujar por él.

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