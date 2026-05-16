Edson Álvarez aviva los rumores sobre el Ajax con una llamativa publicación en Instagram

Edson Álvarez reafirmó su compromiso con el Ajax antes de la última jornada de la VriendenLoterij Eredivisie. El sábado publicó en Instagram imágenes de un gol suyo ante el sc Heerenveen, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible regreso.

Hace semanas que su nombre suena en Ámsterdam: el jueves pasado asistió en el Johan Cruijff ArenA al 1-2 ante el FC Utrecht, y los aficionados soñaron con su regreso.

Según Voetbal International, es candidato a reforzar el Ajax el próximo verano: el club busca un nuevo mediocampista defensivo desde la salida de Jordan Henderson y el mexicano aún goza de prestigio entre el cuerpo técnico.

El club ya intentó repatriarlo en verano de 2025 y en invierno de 2026, pero no hubo acuerdo. La incertidumbre en West Ham mantiene viva la opción.

A falta de dos jornadas, West Ham está en zona de descenso, dos puntos por debajo del Tottenham. Si cae a la Championship, el Ajax podría recuperar a Álvarez.

El centrocampista, con contrato en el West Ham hasta 2028 y cedido este curso al Fenerbaçhe, podría salir el próximo verano. El Ajax lo sabe y vigila su situación.

Además, Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk y Kian Fitz-Jim podrían salir, pues no entran en los planes del club.