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Siep Engelen

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Edin Dzeko busca a Emre Mor justo después del NEC - Olympiakos y le deja un mensaje especial

NEC Nimega vs Olympiakos
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Emre Mor es, sin duda, el jugador más comentado tras el NEC - Olympiakos (2-1). No solo fue el autor del gol de la victoria en la prórroga, sino que además durante varios minutos no pudo entrar en la primera mitad porque no lograba quitarse el piercing de la oreja. 

«Ahora podemos reírnos de ello, pero no conseguía soltarlo. Al final simplemente me lo arranqué con fuerza y por eso me sangró un poco la oreja», cuenta Mor ante la cámara de Ziggo Sport. «Ni siquiera lo llevo porque me parezca bonito, pero al parecer ayuda a dormir. Por eso lo tengo. Normalmente basta con ponerle cinta encima, pero esta vez no». 

Mor ha pasado por un periodo complicado y por eso está contento de poder aportar de inmediato en el NEC. Eso sí, no logró completar todo el partido, porque todavía sigue trabajando duro para ponerse completamente en forma. Además, el juego intenso que quiere implantar Dick Schreuder exige mucho al cuerpo. 

«Es un proceso», señaló Mor. «El entrenador nos exige muchísimo, sobre todo a los extremos. Esto era lo máximo que podía dar. De verdad que ya no podía seguir ayudando en defensa, tenía calambres en las dos pantorrillas. Era mejor que entraran piernas frescas antes de que le costara un gol al equipo». 

A continuación, Noa Vahle le pregunta por el vínculo especial de Mor con Edin Dzeko, que también estaba presente en De Goffert. «Un tío estupendo», se ríe Mor al ver las imágenes de su abrazo con Dzeko, que tenía un mensaje especial para él. 

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«Por fin, ahora empiezas a marcar», desvela Mor sobre las palabras de Dzeko. «Tengo que seguir por ese camino, porque durante mi carrera eso no ha sido realmente mi punto fuerte. Ojalá este sea un nuevo comienzo, con más goles y asistencias. Porque también había dado una, pero fue anulada». 

¿Y Mor también le pidió a Dzeko, delantero del Schalke 04, que fuera al NEC? «No, quizá Dusan sí», responde. «Pero vive aquí muy cerca (Gelsenkirchen, red.) y creo que vino aquí para ver buen fútbol».

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