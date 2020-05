Eder Sarabia: "No me creía que Vidal hiciese 10 km en 38 minutos. Es un salvaje"

El segundo entrenador del Barcelona bromeó con la rutina del chileno en una trotadora. "Creía que había subido al perro en la cinta", lanzó.

Arturo Vidal sigue con su preparación a domicilio durante este confinamiento. El plantel del se someterá durante el miércoles a las pruebas para determinar si han sido contagiados por el Covid-19 para, posteriormente, ejercitarse en las instalaciones del conjunto azulgrana de forma individual.

Mientras tanto, el volante chileno impactó con su nivel físico al lograr correr 10 kilómetros en 38 minutos en una trotadora. "El desafío es 10K en 38,08, vamos que se puede, veamos cómo ha resultado la cuarentena", escribió en sus redes sociales el hombre de La Roja.

El desafío es 10K en 38,08, vamos que se puede, veamos cómo ha resultado la cuarentena 😉💪🏽🤙🏽🏃‍♂️👑🔥🔥 pic.twitter.com/leUc1AXBAP — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 2, 2020

Y, al respecto, Eder Sarabia, ayudante de Quique Setién, bromeó con la rutina del ex Bayern Munich y y desveló una anécdota. "No me creía que Arturo había hecho 38 minutos y 10 segundos en diez kilómetros. Creía que había subido al perro en la cinta. Pero era verdad, Arturo es un salvaje", lanzó.

Más equipos

"De momento llevamos dos meses y medio invictos, ¿no?", continuó, en medio de la charla telemática que el cuadro catalán organizó con todo el staff. "Sabemos que haremos las cosas mejor porque somos autoexigentes, pero estamos satisfechos", añadió.

Finalmente, Sarabia reveló el plan que han llevado a cabo en medio de la cuarentena. "Hemos visto todos los partidos que hemos jugado para ver dónde está el margen de mejora y llegar donde queremos estar. Hemos seguido dos líneas de trabajo: uno, el mantenimiento a nivel físico y psicológico; y luego, el que hemos hecho enfocado a lo que hemos estado viendo, analizado y lo que queremos mejorar. Cuando nos juntemos, queremos ir al detalle con los jugadores", cerró.

Mientras que Vidal comentó sobre el desafío que se viralizó como "Vidal Challenge" que "la idea nació porque a pesar de que estamos encerrados es muy importante seguir haciendo deporte y si la gente se puede motivar, sería genial. Aunque no tenga la trotadora en la casa, se pueden buscar otras maneras para ejercitarse", dijo a Las Ultimas .