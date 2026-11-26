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El AZ logró el jueves una brillante victoria en la Europa League. Se fue al descanso con un 2-0 en contra en su visita al Sparta de Praga. En la segunda parte, Peer Koopmeiners recortó pronto distancias y los suplentes decisivos del entrenador Leroy Echteld culminaron una noche de ensueño en la capital checa: 2-4.

El AZ completó una pésima primera parte en Praga, donde encajó el primer gol ya en el cuarto minuto. Jonathan Braut Brunes, primo hermano de Erling Braut Haaland, remató de cabeza un centro de John Mercado: 1-0.

Ante la ausencia del delantero de Países Bajos Mexx Meerdink, Bendeguz Kovács tuvo su oportunidad desde el inicio. El húngaro dispuso de una ocasión para empatar a mediados de la primera parte, pero su disparo con la zurda a la media vuelta salió rozando el poste.

El AZ pagó caro ese fallo. El portero Jari De Busser perdió el balón en una zona comprometida y Brunes se encontró de repente en una posición inmejorable. El noruego levantó la cabeza y se la cedió a Patrik Vydra, que marcó a placer: 2-0.

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El panorama al descanso era desolador para el equipo de Alkmaar, pero tras la reanudación el conjunto de Echteld reaccionó. Primero llegó el gol de Peer Koopmeiners. El centro del centrocampista salió tan cerrado que el balón acabó entrando tras golpear en la cara interior del poste: 2-1.

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El AZ, en el que Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal y Dave Kwakman entraron al campo diez minutos después del descanso, empezó de pronto a jugar con confianza y olió sangre. Kwakman pasó el balón a Daal, que recortó hacia dentro desde la izquierda y lo envió con la derecha a la escuadra del palo largo.

Aún quedaba un cuarto de partido y el AZ completó la remontada. La mano de Echteld volvió a hacerse notar. Daal encontró a Oufkir, cuyo disparo desde fuera del área entró con elegancia: 2-3.

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A falta de unos minutos, el AZ sentenció el encuentro. Calvin Stengs dejó solo a Oufkir con un pase en profundidad y el internacional marroquí encontró un enorme espacio por delante. Oufkir superó a su único rival con un recorte antes de marcar con un contundente disparo de derecha: 2-4.

El AZ suma ahora nueve puntos en cinco partidos y sigue metido de lleno en la lucha por un puesto entre los ocho primeros. Eso permitiría a los hombres de Echteld saltarse la ronda intermedia. En cualquier caso, tendría que pasar algo muy extraño para que el AZ se quedara ahora fuera de esa ronda.