«Echar leña al fuego»... Un ataque sin precedentes de Alemania contra el Real Madrid

En vísperas del esperado partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se disputará mañana martes en el estadio «Santiago Bernabéu», las figuras del fútbol alemán han lanzado un ataque feroz y sin precedentes contra el «Equipo Real», calificando el comportamiento del club español en los últimos años de «antideportivo» y carente de respeto hacia los rivales.

Se cree superior a todos

En unas controvertidas declaraciones durante el programa «Sky90», «Markus Babbel», exjugador del Bayern de Múnich, expresó su profundo descontento con la imagen que el Real Madrid está proyectando al mundo.

Babel dijo con tono severo: «La forma en que se ha comportado el Real Madrid en los últimos años carece por completo de deportividad. Tengo la constante sensación de que se ven a sí mismos por encima de todos y mejores que los demás. Esa arrogancia me molesta profundamente y ha hecho que el club pierda su atractivo y su prestigio a mis ojos».

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Pabel consideró que el presidente del club, Florentino Pérez, desempeña un papel fundamental en esta actitud, señalando el boicot a la gala del «Balón de Oro» de 2024 tras la derrota de Vinícius Júnior frente al español Rodri en la lucha por el premio.

Pabel calificó este comportamiento de «falta de respeto» hacia el ganador y hacia la comunidad futbolística, y afirmó que el club ha perdido gran parte de su prestigio debido a estas actitudes.

El Real macaña su historia

Por su parte, la leyenda Lothar Matthäus no dudó en sumarse a estas críticas, dirigiendo sus dardos hacia la estrella brasileña Vinícius Júnior.

Aunque reconoció el extraordinario talento del jugador, criticó su comportamiento sobre el terreno de juego diciendo: «Vinícius es un jugador fantástico, pero exagera a la hora de provocar a los rivales», criticó Matthäus, refiriéndose a las frecuentes quejas del jugador y a sus repetidas caídas ante cualquier contacto, calificando esto de «llanto» constante que no está a la altura de su talento.

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En cuanto a la crisis del «Balón de Oro», Matthäus afirmó que el Real Madrid se hizo daño a sí mismo antes que a los demás: «Cuando gana un jugador como Rodri, hay que mostrar respeto al rival. Boicotear la gala porque no te ha gustado el resultado es una actitud impropia de un club con una historia tan grandiosa. Con este comportamiento, el Real Madrid pierde parte de su reputación mundial».

Estas declaraciones echan más leña al fuego antes del Clásico entre los dos grandes de Europa, que en Madrid se considera una «guerra psicológica» destinada a minar la estabilidad de los «merengues» antes del choque continental.