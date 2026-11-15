«¿Echar de menos qué? Solo si es alguien que me haga compañía», responde Jorge Jesus a una pregunta sobre Ronaldo

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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha desestimado las preguntas sobre la retirada internacional de Cristiano Ronaldo tras la sorprendente derrota por 4-1 ante Dinamarca. Jesus sufrió en Braga su primera derrota al frente del equipo, un revés de pesadilla para la era de Portugal posterior a Ronaldo.

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Un comienzo de pesadilla para la era posterior a Ronaldo

Portugal sufrió una humillante derrota por 4-1 en casa ante Dinamarca, en Braga, la más abultada como local en partidos oficiales. Según RTP, el ambiente festivo que rodeaba los emotivos homenajes previos al partido al recién retirado Cristiano Ronaldo se desvaneció rápidamente cuando los visitantes se desataron. Jorge Jesus sufrió su primera derrota en cinco partidos al frente de la selección y vio truncado de golpe su inicio invicto.

Jesus resta importancia a las preguntas sobre la ausencia de Ronaldo

Preguntado después del partido si Portugal echaba de menos a su legendario excapitán, que se retiró la semana pasada tras disputar 234 partidos internacionales y marcar 146 goles, Jesus respondió con su habitual contundencia. El experimentado seleccionador dejó claro que la plantilla debe mirar hacia delante en lugar de quedarse anclada en el pasado.

«¿Echo de menos a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo voy a echarlo de menos si ya no está en la selección? Solo si es para hacerme compañía», replicó Jesus.

«Ya no juega. Ya no está aquí. Ya ha decidido su situación».

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Las debilidades defensivas quedan al descubierto en Braga

La abultada derrota dejó al descubierto las actuales limitaciones tácticas de Portugal, especialmente en las transiciones y la colocación defensiva. Rasmus Hojlund marcó dos goles, a los que se sumaron los de Pierre-Emile Hojbjerg y Joachim Andersen. Pese a haber dominado los primeros compases de su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA, el equipo de Jesus se mostró deslavazado y falto de inspiración ofensiva hasta el tardío gol del honor de Bernardo Silva.

En busca de una reacción ante Gales en Cardiff

Portugal afronta ahora un desplazamiento decisivo a Cardiff para medirse a Gales el martes. Debe evitar la derrota para asegurarse el primer puesto del grupo A4 y la condición de cabeza de serie en cuartos de final. Con jugadores clave como Ruben Dias y Joao Palhinha sancionados, Jesus tendrá que motivar a los 24 futbolistas que le quedan. Se espera que el seleccionador recupere la solidez defensiva y consiga el punto necesario para reponerse de este revés histórico.