Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, ha revelado los entresijos del fichaje de Michael Olise, explicando los factores que llevaron al club bávaro a incorporar al extremo francés procedente del Crystal Palace, además de hablar de la gran evolución que ha experimentado Harry Kane, convertido en uno de los líderes del equipo y en uno de sus futbolistas más destacados.

Eberl afirmó, en declaraciones a la revista "Zabiner 51", que la trayectoria relativamente inestable de Olise, que pasó por varias academias en Inglaterra, no era motivo suficiente para dudar de sus capacidades, subrayando que superar las dificultades también puede contribuir a forjar la personalidad del jugador y a su desarrollo.

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Y añadió: "Para conocer a un futbolista, necesitas ante todo hablar con personas que lo conocieron, ya sean compañeros o rivales. Y en el caso de Michael, teníamos la ventaja de que Oliver Glasner era entonces su entrenador en el Crystal Palace, y de que Christoph Freund, nuestro director deportivo, conoce bien a Glasner".

Y prosiguió: "Cuando un entrenador te dice: por supuesto, lleváoslo, lleváoslo, empiezas a hacerte preguntas. Pero Glasner dijo: todavía tiene mucho que aprender, y lo necesitamos. Eso nos dejó claro cuánto valoraba a Michael. Luego llegaron nuestras conversaciones con el propio jugador, y hablar con él de fútbol es un auténtico placer".

Eberl continuó: "Con sinceridad, sabíamos que fichábamos a un extremo zurdo de alto nivel, que encaja con las características del Bayern Múnich. Pero que resultara ser un jugador tan excepcional, eso es algo distinto. El valor de la operación era previsible por la cláusula de rescisión de su contrato, y además su evolución se debe también al entorno que lo rodea y al equipo con el que juega".

Kane, el líder

Eberl pasó a hablar de Harry Kane, explicando cómo ha evolucionado el delantero inglés dentro del Bayern Múnich hasta convertirse en un líder influyente.

Afirmó: "En un equipo que sufre problemas, se vuelve difícil incluso para un jugador como Harry Kane ofrecer su mejor nivel. Ahora, en cambio, todo a su alrededor marcha bien".

El dirigente bávaro recordó un momento de la primera temporada del entrenador Vincent Kompany, cuando el Bayern perdió ante el Barcelona por 4-1, diciendo: "Después del partido, Vinny preguntó al equipo: ¿qué opináis de lo que ha pasado? Entonces Harry se puso de pie y pronunció unas palabras conmovedoras, y fue directo al grano".

Y agregó: "Desde entonces, no ha dejado de liderar al equipo a través de su rendimiento, y nunca ha eludido asumir la responsabilidad. Lo conocíamos como un delantero nato de talla mundial, pero la manera en que juega hoy, y el papel que el sistema y sus compañeros le permiten desempeñar, es algo excepcional. Es el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar un jugador cuando se combinan todos los ingredientes adecuados".