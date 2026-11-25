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EAFC ha incorporado al videojuego la voz del fallecido John Motson, según confirmó la editora Electronic Arts a la BBC. El antiguo comentarista estuvo vinculado al juego durante años en la época de FIFA y murió en 2023 a los 77 años. Desde el jueves se puede elegir la icónica voz de Motson.

Es la primera vez que la voz de un comentarista fallecido se escuchará en el popularísimo videojuego de fútbol. Con el permiso de su viuda y de su hijo Frederick, la voz de Motson se ha sintetizado mediante una combinación de grabaciones antiguas e IA.

Motson fue el primer comentarista de la serie FIFA y se le pudo escuchar en los partidos desde FIFA 96 hasta FIFA 2005. También tuvo una breve aparición en FIFA 19.

EA confirmó a la BBC que pagó a la familia de Motson por los derechos para usar su imagen y recrear su voz. Sin embargo, la compañía de videojuegos no quiso revelar los detalles económicos.

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Después de FIFA 2005, EA optó por otro comentarista. «Aunque entendía perfectamente que habían decidido tomar otro rumbo, creo que lo echó mucho de menos después de dejar el deporte. Fue un poco como el fin de una era», cuenta Frederick Motson.

Motson está convencido de que su padre habría aceptado este proyecto «sin ninguna duda». «Mi padre era la persona menos entendida en tecnología del mundo. Hasta el día de su muerte tuvo una máquina de escribir sobre su escritorio».

«Así que no creo que entendiera del todo lo que hacía la IA desde el punto de vista tecnológico, pero, por otro lado, siempre le entusiasmaba participar en este tipo de proyectos».

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Mat Prior, diseñador sénior de videojuegos de EAFC, asegura que «de ninguna manera habríamos seguido adelante con este proyecto si ellos (la familia de Motson, nota de la redacción) no lo hubieran apoyado plenamente».

«Desde el principio quisimos homenajear a Motty como comentarista y por el vínculo emocional que tenemos con él», dice Prior. «Fue la primera voz de nuestro juego, así que queríamos hacerle justicia y traerlo de vuelta».

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Prior explica que era necesario recurrir a la IA porque no hay grabaciones en las que Motson, que se jubiló en 2018, hable de la mayoría de los futbolistas actuales.

Derek Rae, uno de los actuales comentaristas en inglés de EAFC, considera que la IA puede ser útil. Aun así, no teme que la IA le quite el trabajo.

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«Las cosas más creativas deben hacerse con una voz humana, porque tiene que transmitir personalidad, a veces con una pequeña risita en mitad de una frase o con alguna peculiaridad», afirma Rae.