Duvan Zapata vive su sueño con Colombia

El goleador de Atalanta de Italia espera sumar minutos este viernes con la selección de Colombia en el juego amistoso ante Japón.

Duván Zapata es uno de los mejores delanteros colombianos del momento. Con de ha demostrado su olfato goleador y es uno de los tres máximos goleadores de la . Motivado, está con la selección de en , para el partido de este viernes ante los asiáticos, en el que será el debut de Carlos Queiroz en el banco técnico.

El Toro recordó el partido ante Perú, en el que jugó en punta junto a Falcao y se logró la clasificación a 2018. "Ese partido siempre va a quedar en la historia, no solo mía sino de varios colombianos, así que contento por lo que se pudo hacer en ese partido, pude aportar mi granito de arena para clasificar al Mundial", dijo. Justamente, habló de lo duro que fue no ser convocado para el Mundial. "Pienso que no vale la pena volver al pasado. Lo importante es disfrutar este presente que estoy viviendo y aprovechar esta oportunidad acá en la Selección".

Sobre su buen momento en Atalanta, dijo que "lo que uno hace en su club lo llena de mucha confianza. Ratificarlo en la Selección Colombia es importante. La idea es traer acá el buen momento que vivo en Europa. Llegué a un equipo en el que todos hacen goles, tenemos un defensor que tiene 7, así que es un equipo que siempre te brinda cualquier situación de gol".