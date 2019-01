Duvan Zapata fue reconocido por la FIFA gracias al buen momento en Atalanta

No conforme con ser el máximo goleador colombiano en la historia del fútbol italiano, Duván Zapata sigue cosechando reconocimientos por su momento estelar en el Atalanta de Bergamo.

El delantero fue exaltado por la FIFA, en un recuento de estadísticas, haciendo parte de un registro importante del Calcio.

Según el ente rector del fútbol mundial, los nueve goles anotados por Zapata durante el mes de diciembre del 2018 sirvieron no solo para ayudar a su equipo, también para ubicarse detrás de Gunnar Nordahl, delantero sueco del Milan en la década de los 50, como el segundo más goleador en un mes calendario de la competencia.

December belonged to Duvan!@Atalanta_BC forward Duvan Zapata scored 9 @SerieA goals – the second-most in a calendar month in the competition’s long history, after Gunnar Nordahl in February 1950.



More stats

👉 https://t.co/p0dVgtzqJp pic.twitter.com/TJywI9BwQT