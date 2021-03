Duván superó sus molestias y regresó a la convocatoria del Atalanta

Gian Piero Gasperini dio un parte de tranquilidad en torno a Duván Zapata, quien había abandonado el campo contra Inter el pasado lunes y se veía afectado por una contractura. La prueba que revela la aptitud del goleador colombiano es la convocatoria para el duelo de este viernes ante Spezia, por una nueva jornada de la Serie A.

No se sabía en detalle sobre la dolencia del atacante cafetero, lo cual inquietaba e invitaba a ponerlo en duda de cara a la revancha de los octavos de final de la Champions League, la próxima semana ante Real Madrid en España, donde debe levantar un 0-1. Sin embargo, parece recuperado y listo para volver al terreno de juego.

