Todo apunta a que Dusan Vlahovic continuará su carrera en la Superliga turca. Entre otros, Fabrizio Romano informa de que el serbio, agente libre, ha alcanzado un acuerdo personal con el Besiktas.

El director técnico del Besiktas, Eduard Graf, viajó a Belgrado para convencer a Vlahovic y ha logrado su objetivo. El delantero de 26 años ha dado luz verde a un contrato de tres años en el Tüpraş Stadyumu.

El reconocimiento médico ya está programado y debería realizarse el jueves. Se espera que Vlahovic llegue a Estambul el miércoles por la tarde, donde le aguardarán sin duda muchos miles de aficionados desatados.

Según medios italianos, el entrenador del Besiktas, Vincenzo Italiano, desempeñó un papel crucial para convencer a Vlahovic. Italiano y Vlahovic ya habían trabajado juntos con mucho éxito en la Fiorentina.

En la temporada 2021/22, Vlahovic marcó nada menos que 29 goles con La Viola, 24 de ellos en la Serie A. Eso convenció a la Juventus para poner sobre la mesa 70 millones de euros, sin contar bonus, tras aquella temporada.

Vlahovic nunca llegó a justificar del todo su elevadísimo precio en Turín. Aunque mostró su clase con regularidad, también recibió muchas críticas a lo largo de los años.

En total, Vlahovic disputó 168 partidos con la Juventus, en los que firmó 68 goles y 16 asistencias. Su contrato en Turín expiró el pasado 30 de junio. Según se informa, va a ganar ocho millones de euros al año, sin contar bonus.