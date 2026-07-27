El regreso de Dusan Tadic a la Eredivisie parece tener consecuencias inmediatas para Tjaronn Chery. Una foto difundida por el NEC muestra que Tadic jugará en Nimega con el dorsal 10. Ese número estaba en manos de Chery desde la pasada temporada, por lo que tendrá que cederlo.

El NEC anunció oficialmente este domingo que Tadic ha firmado un contrato por dos temporadas. El atacante, de 37 años, llega libre y debe desempeñar un papel importante con su experiencia en la temporada en la que el conjunto de Nimega también competirá en las rondas previas de la Liga de Campeones.

Que a Tadic le gusta jugar con el dorsal 10 no es ninguna novedad. También durante su llegada al Ajax en el verano de 2018, el dorsal fue un asunto importante. De hecho, el número era tan importante para Tadic que el 10 incluso fue incluido entonces en su contrato. En aquel momento, Hakim Ziyech jugaba con el 10, pero finalmente tuvo que cederlo al serbio.

El entonces director del Ajax, Marc Overmars, explicó en su día que Tadic había dejado claro durante las negociaciones que quería jugar con el 10. "Cuando surgió la oportunidad de llevar a Dusan Tadic al Ajax, durante las conversaciones quedó claro que su deseo expreso era jugar con el número 10", dijo entonces Overmars.

A Ziyech no le sentó bien aquella decisión. "Hace unas semanas lo hablamos con Hakim y su agente Mustapha Nakhli. No están de acuerdo", reconoció Overmars, tras lo cual Ziyech acabó jugando con el dorsal 22. Por cierto, Tadic disputó sus primeros partidos oficiales con el Ajax todavía con el número 11.

El Ajax también admitió entonces que quitarle el dorsal era un asunto delicado. El club de Ámsterdam incluso permitió a los aficionados cambiar gratuitamente las camisetas con los antiguos dorsales de Tadic y Ziyech, debido al cambio inesperado.

En el NEC, la situación parece menos cargada, pero el desenlace es el mismo. Chery pierde su habitual dorsal, mientras que Tadic volverá a saltar al campo con el icónico número 10 a la espalda. Qué dorsal llevará Chery la próxima temporada todavía no se ha dado a conocer.







