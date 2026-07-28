Dusan Tadic revela la oferta de Jordi Cruijff y explica por qué rechazó al Ajax

Dusan Tadic ha confirmado que habló con Jordi Cruijff sobre un posible regreso al Ajax. Aunque la conversación con el director técnico fue positiva, el serbio acabó eligiendo una aventura en el NEC.

En el campo de entrenamiento de Nimega, Tadic habló con la prensa presente. Aunque estaba en conversaciones con el Ajax, dejó claro de inmediato que no se contemplaba un regreso a Ámsterdam como jugador.

«He hablado con Jordi. Fue una muy buena conversación, pero hablamos sobre todo de una carrera como entrenador. Me hizo una oferta para eso, pero yo todavía quiero seguir jugando», afirmó el futbolista del NEC, de 37 años.

Antes del duelo de la Conference League de la UEFA entre el Vojvodina y el Ajax (1-4), Tadic habló con Cruijff. «Me parece un buen tipo y creo que puede lograr grandes cosas con el Ajax.»

«Tiene mentalidad ganadora y eso es necesario en el Ajax. Espero que pueda ganar títulos», continuó Tadic sobre el director técnico.

El serbio también explicó su elección por el NEC. «Por el proyecto, el entrenador, su cuerpo técnico y la directiva. Creo que la forma en la que trabaja el club me atrae mucho.»

Además, Tadic ve con muy buenos ojos los planes y la forma de trabajar de Dick Schreuder. «Sus ideas y su manera de jugar también son buenas.» El atacante también está satisfecho con la intensidad de su primer entrenamiento.

Anteriormente se supo que el NEC estaba estudiando las opciones para llevar a Tadic a Nimega. Poco después, parecía que el Al-Nasr iba a hacerse con el delantero serbio, pero el domingo quedó claro que el jugador de 37 años continuará su carrera en el NEC. Tadic está feliz de estar de vuelta en los Países Bajos.