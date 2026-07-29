Dusan Tadic responde con total indiferencia a las preguntas sobre Tjaronn Chery y el dorsal 10

Dusan Tadic ha mantenido la boca cerrada ante las preguntas sobre su dorsal. El serbio jugará en el NEC con el número diez, el dorsal que la temporada pasada pertenecía a Tjaronn Chery.

En el entrenamiento del NEC, Tadic fue preguntado este miércoles por reporteros de, entre otros medios, Voetbal International sobre su dorsal.

«Siempre he jugado con el número diez. Es un número bonito. Eso es todo, ¿sabes?», afirmó Tadic. A continuación, al exjugador de, entre otros, Ajax y FC Twente le preguntaron si había hablado con Chery antes de quedarse con su número.

«Oh, sí. En realidad, siempre he jugado con el número diez. En casi todos los clubes en los que he estado», continuó Tadic con indiferencia. «Fue un acuerdo, sí».

Tadic completó el domingo su traspaso desde los Emiratos Árabes Unidos al NEC. Firmó en el Goffertstadion un contrato hasta mediados de 2028.