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Países Bajos ha sufrido un importante doble revés antes de sus decisivos partidos de la Liga de Naciones: Virgil van Dijk y Brian Brobbey han causado baja en la convocatoria. La federación neerlandesa de fútbol confirmó que ninguno de los dos está en condiciones de jugar, pese a haber disputado partidos con sus respectivos clubes el domingo.

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Doble contratiempo por lesión para Países Bajos

Van Dijk y Brobbey se han dado oficialmente de baja de la convocatoria de la selección antes de sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La federación neerlandesa de fútbol (KNVB) confirmó la noticia el lunes. En un breve comunicado, señaló que ninguno de los dos jugadores está en condiciones físicas de participar en el próximo parón de selecciones.

Las dos bajas suponen un duro golpe para la preparación del equipo. La convocatoria de Países Bajos queda reducida a 23 jugadores, ya que los responsables de la selección han optado por no llamar de inmediato a sustitutos.

Van Dijk se perderá los partidos tras la victoria del Liverpool

Los problemas físicos de Van Dijk sorprenden ligeramente dado su exigente calendario con el club. El central disputó los 90 minutos en la victoria del Liverpool por 3-1 ante el Crystal Palace en la Premier League el domingo por la tarde.

Antes de esta repentina baja, Van Dijk había mantenido un historial físico impecable en la competición nacional. De hecho, el defensa ha disputado todos los minutos del Liverpool en la Premier League esta temporada.

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Su ausencia se notará mucho en el vestuario neerlandés. Hace poco alcanzó un importante hito personal a nivel internacional al disputar su partido número 100 con la selección absoluta durante la victoria por 2-1 ante Serbia a principios de octubre.

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Brobbey sufre un nuevo contratiempo físico

Al igual que su capitán en la selección, Brobbey también jugó con su club durante el fin de semana antes de causar baja. El delantero participó en la meritoria victoria del Sunderland por 1-0 ante el Chelsea el domingo, pero tampoco está en condiciones de incorporarse a la selección.

Se trata del último contratiempo en una campaña internacional marcada por las interrupciones para el delantero. Brobbey fue titular en el empate 1-1 ante Alemania al comienzo de esta edición de la Liga de Naciones, en septiembre.

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Sin embargo, tuvo que abandonar el campo por lesión poco después de la primera media hora de aquel encuentro. Esa salida prematura le impidió disputar los dos partidos siguientes contra Serbia y el anterior duelo ante Grecia, y ahora tendrá que volver a seguir los encuentros desde fuera.

Se avecinan duelos decisivos en la Liga de Naciones

Pese a las bajas de su capitán y de una importante opción en ataque, Países Bajos debe recomponerse rápidamente. La selección se prepara para cerrar su participación en el Grupo A de la Liga de Naciones con dos partidos de gran importancia durante la próxima semana.

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La convocatoria restante de 23 jugadores primero recibirá a Grecia en Ámsterdam el viernes por la noche. El equipo buscará los tres puntos ante su afición y ganar impulso. Tras ese encuentro en casa, la expedición neerlandesa pondrá rumbo de inmediato a Berlín. Allí se enfrentará a Alemania el lunes por la noche para cerrar la fase de grupos en lo que promete ser una exigente prueba táctica.