El guardameta de 20 años sufrió el martes en el entrenamiento una lesión muscular en el muslo y será baja en el Stuttgart al menos hasta el parón de selecciones de septiembre. Además del portero, el atacante Justin Diehl también sufrió una lesión en la parte delantera del muslo. También será baja.

«Son definitivamente malas noticias, porque ya se puede decir que Dennis y Justin no estarán disponibles para la primera fase de la temporada», declaró con preocupación el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, sobre estos contratiempos por lesión.

La baja de Seimen pesa especialmente, ya que estaba firmemente previsto para esta posición clave. Tras la marcha de Alexander Nübel al Besiktas, Seimen, que la pasada temporada tuvo todavía una participación decisiva en el ascenso a la Bundesliga del SC Paderborn 07, debía arrancar el curso como nuevo número uno.

¿Cómo reacciona el VfB Stuttgart a la baja de Dennis Seimen?

«En la posición de portero, nuestra planificación de plantilla para la próxima temporada era, como es sabido, prácticamente completa. También sin Dennis tenemos mucha calidad en nuestro grupo de porteros, pero en los próximos días tendremos que analizar si volvemos a movernos en el mercado de fichajes», explicó Wohlgemuth.

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A pesar de esa puerta entreabierta de cara al público, los responsables del club de la Bundesliga han tomado internamente una decisión, según informaciones de Sky Sport: por ahora no se fichará a ningún sustituto externo. La cúpula del VfB quiere observar la evolución de la recuperación en las próximas semanas y reevaluar después la necesidad de hacer fichajes.

Así, en los primeros partidos oficiales de la nueva temporada, Fabian Bredlow ocupará el puesto bajo palos. La directiva del club de Stuttgart deposita plena confianza en el guardameta para compensar por el momento la baja de Seimen por lesión.