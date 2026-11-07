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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Duro golpe: ¿se perderá Saleh Abu Al-Shamat el derbi entre Al-Ahli y Al-Ittihad?

S. Abu Al-Shamat
Al Ahli
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita

Situación complicada para el Raja

Saleh Abu Al-Shamat, jugador del Al-Ahli saudí, vive momentos difíciles, ante la posibilidad de perderse el derbi de Yeda frente al vecino y eterno rival Al-Ittihad, debido a una lesión.

Abu Al-Shamat sufrió una lesión en el hombro durante el último periodo, lo que provocó su ausencia en los partidos ante Al-Fayha, Al-Khaleej y Al-Shabab en la Roshn Saudi League, y ante los cataríes Al-Gharafa y Al-Sadd en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Abu Al-Shamat todavía necesita un periodo de tratamiento que se extiende de dos a tres semanas, antes de volver a los entrenamientos con el grupo.

En caso de ausentarse durante tres semanas, no estará presente en los partidos ante Al-Faisaly en la Roshn League y ante el catarí Al-Shamal en la Liga de Campeones de Asia Élite, además del derbi ante Al-Ittihad.

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El Al-Ahli visitará al Al-Ittihad, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, el próximo 26 de noviembre, en la decimoquinta jornada de la Roshn League.

Cabe recordar que Saleh Abu Al-Shamat ha disputado 12 partidos con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que logró marcar un único gol y dio una asistencia decisiva.

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