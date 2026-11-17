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Los gemelos Jurrien y Quinten Timber han hablado de su vínculo futbolístico tras la dura derrota de Países Bajos por 5-0 ante Alemania. Mientras Quinten criticó con dureza el desplome del equipo, Jurrien ofreció novedades tranquilizadoras sobre su futuro en el Arsenal.

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Un camino compartido que termina en pesadilla en Berlín

Para los gemelos Jurrien y Quinten Timber, saltar juntos al campo con la camiseta de Países Bajos supone cumplir el gran sueño futbolístico de toda una vida. Sin embargo, su última cita internacional se convirtió en una dura experiencia para la familia cuando el equipo de Xavi Hernandez sufrió una goleada sin precedentes por 5-0 ante Alemania en el Olympiastadion.

Pese a tener ya asegurada la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, la estructura defensiva neerlandesa se desmoronó por completo tras el descanso y convirtió un hito del que los hermanos podían sentirse orgullosos en una noche de amarga reflexión.

Quinten denuncia el desplome inadmisible

En declaraciones a ESPN tras el pitido final, el centrocampista del Crystal Palace Quinten Timber no se mordió la lengua al analizar cómo un partido igualado acabó en una desastrosa goleada en la segunda parte.

«Inaceptable. ¿Nos pasaron por encima? Sí, 5-0. Sobre todo después de jugar muy bien el viernes pasado, hoy no estuvimos a la altura. Y perder 5-0 es inaceptable», afirmó Quinten sin rodeos.

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«Alemania es un buen equipo. Creo que hoy estuvo bien con el balón. Pero nosotros también creamos algunas ocasiones en la primera parte y el partido podría haber ido por otro camino. Sin embargo, en un momento dado llega el 2-0, el 3-0 y entonces te dejas ir, con demasiada facilidad, creo. Lo más difícil en el fútbol es que, cuando las cosas van bien, resulta fácil jugar bien. Cuando van peor y no juegas bien como equipo, lo más difícil de todo es saber cómo darle la vuelta o descubrir qué hace falta para hacerlo. Vi que eso nos costó».

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Jurrien asume el dolor y la realidad táctica

El defensa del Arsenal Jurrien Timber, alineado en una posición poco habitual para él como lateral izquierdo, coincidió con la dolorosa valoración de su gemelo y admitió que el marcador supuso un duro baño de realidad para toda la plantilla.

«Perder 5-0 duele. Como deportista, nunca es agradable cuando jugamos al fútbol, y hoy no es diferente», reconoció Jurrien.

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«Un 5-0 también puede ser un 5-0 del que pienses: no lo regalamos. Pero quizá la forma en que ocurrió lo hizo aún más doloroso. Sí, hoy hubo una primera parte en la que podríamos habernos adelantado y una segunda en la que casi tuvimos suerte de perder solo 5-0. Hay mucho que aprender hoy, es una buena lección. Se trata de ir cambiando, de jugar en determinadas posiciones en distintos momentos. Ya lo he hecho más veces y, en gran medida, estoy bastante acostumbrado. El seleccionador dijo que soy su comodín, que puede utilizarme en cualquier sitio. Eso es positivo para él: le viene bien tener un jugador al que puede utilizar en varias posiciones. Está bien para él y también para mí».

Hermandad, lecciones y un futuro prometedor en sus clubes

Pese a la amarga decepción de esta ventana internacional, ambos hermanos subrayaron que su vínculo sobre el terreno de juego sigue siendo una fuente de fortaleza mientras miran hacia los cuartos de final de marzo y sus compromisos con sus clubes.

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«¿Para mí personalmente? Siempre es un honor jugar con la selección neerlandesa. Es aún más especial porque lo hago con Jurrien. Vuelves a aprender», reflexionó Quinten. «Hablas de resaca, pero al final tenemos que pensar juntos, aprender, analizar qué había que hacer mejor y seguir adelante. Estamos trabajando para conseguir algo como equipo, y yo también a nivel personal. Así es como intento verlo por encima de todo».

En medio del desánimo tras el partido, Jurrien también dio una noticia alentadora al ofrecer una actualización tranquilizadora sobre su futuro en el Arsenal: «Estoy muy a gusto en mi sencillo Arsenal, espero quedarme más tiempo... Todo irá bien. Solo es cuestión de firmar. Me siento como en casa, estoy disfrutando. Así que ahora también estoy ganando en Londres. Nos va bien y creo que vamos a luchar por títulos en los próximos años».