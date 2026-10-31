Duro golpe para Jesús antes del parón internacional

La selección de Portugal recibió un duro golpe después de que la UEFA decidiera suspender tres partidos a Francisco Conceição, jugador de la Juventus, a raíz de su expulsión durante el partido ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, que terminó con victoria de la selección portuguesa por 2-1 en el estadio Do Dragão.

El diario portugués A Bola informó de que el Comité de Disciplina y Ética de la UEFA emitió su decisión de sancionar a Conceição por dirigir palabras obscenas al árbitro.

El extremo portugués había sido expulsado en el minuto 86, tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, antes de entrar en un rifirrafe verbal con el cuarto árbitro mientras se dirigía a los vestuarios, lo que obligó a intervenir a los miembros del cuerpo técnico de la selección.

En virtud de la sanción, Conceição se perderá los dos últimos partidos de Portugal en la fase de grupos, ante Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, y Gales el 17 del mismo mes en Cardiff.

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Los efectos de la suspensión no se detendrán ahí, ya que el jugador también se perderá el partido de ida de los cuartos de final, previsto para el próximo mes de marzo, sobre todo porque la selección portuguesa ya ha certificado su clasificación a esta ronda.

Por su parte, la Federación Portuguesa de Fútbol se reserva el derecho de recurrir la decisión de la suspensión, en un intento de reducir la sanción o anularla.