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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Duro golpe para Flick: una estrella del Barcelona abandona lesionada el partido ante Inglaterra

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El FC Barcelona recibió una noticia preocupante durante el parón internacional, después de que su defensa Pau Cubarsí se viera obligado a abandonar el partido de la selección de España ante Inglaterra entre los dos tiempos, tras recibir un golpe que le provocó dolores en la zona de la cadera, en el encuentro que les enfrentó dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La emisora española “Cadena SER” informó de que Luis de la Fuente, seleccionador de España, prefirió no arriesgar con la continuidad de Cubarsí en la segunda parte y decidió sustituirlo por el defensa Dean Huijsen, a la espera de que el jugador del Barcelona se someta a las pruebas médicas para determinar la naturaleza y el alcance de la lesión.

La salida de Cubarsí se produjo tras haber disputado toda la primera parte, en la que se señaló un penalti a favor de la selección inglesa que Harry Kane transformó en el gol del adelantamiento, después de que el defensa del Barcelona cometiera la falta dentro del área.

De la Fuente no quiso arriesgar con el jugador por temor a que sus molestias se agravaran y se convirtieran en una lesión más seria, especialmente porque el partido se enmarca dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras el Barcelona espera conocer su estado en cuanto regrese de la concentración de la selección española.

Está previsto que el cuerpo médico del club catalán evalúe el estado de Cubarsí y realice las pruebas necesarias para descartar que haya sufrido una lesión de consideración, dada la necesidad que tiene el equipo de todos sus efectivos defensivos durante la próxima etapa.

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La crisis de lesiones presiona a la defensa del Barcelona

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Los temores en torno al estado de Cubarsí llegan en un momento delicado para el Barcelona, que ha sufrido ausencias reiteradas en la línea defensiva desde el inicio de la temporada, pese a la reciente recuperación de algunos de sus jugadores.

El enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano fue testigo del regreso de Andreas Christensen y Eric García, mientras el cuerpo técnico confía en la disponibilidad de Jules Koundé para participar frente al Villarreal, después de que estuviera cerca de recuperar su forma física.

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Por el contrario, Marc Bernal continúa alejado de los terrenos de juego tras su lesión en el tobillo derecho durante el partido del Clásico, y las previsiones apuntan a que no regresará antes de mediados de diciembre o principios del próximo enero.

Cubarsí es uno de los defensas en los que más ha confiado el técnico Hansi Flick esta temporada, tras haber disputado 1.142 minutos, por lo que su posible ausencia se convierte en un motivo de preocupación para el cuerpo técnico, que ya afronta una escasez de opciones disponibles en la línea defensiva.

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El Barcelona estudia sus opciones en el mercado de fichajes

El Barcelona no descarta moverse durante el próximo mercado de fichajes invernal para reforzar la línea defensiva, pero cualquier paso seguirá estando ligado a la evolución del estado de los lesionados y a las opciones disponibles para el club en enero.

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La capacidad del Barcelona para cerrar nuevos fichajes parece limitada debido a la reducción del margen salarial disponible, ya que el club podría necesitar aportar garantías económicas o la salida de uno de sus jugadores en el puesto de lateral antes de moverse para incorporar nuevos efectivos.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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