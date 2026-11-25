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El Comité de Competición español ha anunciado la sanción a Fermín López, estrella del Barcelona, tras su expulsión el pasado domingo en el partido de LaLiga entre el Barça y el Villarreal.

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La expulsión llegó después de que Fermín fuera sustituido, y el árbitro Alejandro Hernández Hernández recogió en el acta lo siguiente: «Por levantarse de su asiento y dirigirse hacia el cuarto árbitro, acercándose a él de forma brusca, protestando en voz alta y repitiendo la expresión: no te metas conmigo».

Los informes apuntaban a varias sanciones posibles, sobre todo si la conducta se consideraba desconsiderada hacia el cuarto árbitro o una protesta. En ambos casos, la sanción inicial era de dos partidos de suspensión.

Según el diario «Mundo Deportivo», el órgano disciplinario se decantó por la segunda opción, por lo que entiende que se trató de una protesta conforme al artículo 127 del Código Disciplinario, que establece lo siguiente: «La protesta ante el árbitro principal, los asistentes o el cuarto árbitro, siempre que no constituya una infracción más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o de hasta un mes».

Esto significa que Fermín se perderá el partido del Barcelona contra el Deportivo en Riazor el próximo domingo y el gran duelo de LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, el miércoles 2 de diciembre, que se adelantó por la Supercopa de España.

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Rechazado el recurso del Barcelona

El Comité de Disciplina rechazó el recurso del club contra la tarjeta roja. Además, esta decisión deja escasas opciones de recurrir la sanción ante el Comité de Apelación, ya que impone el mínimo de la sanción prevista en el reglamento.

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El Barcelona presentó su recurso ante el Comité de Competición ayer martes por la tarjeta roja que recibió el centrocampista Fermín López durante el partido del equipo ante el Villarreal, que el Barcelona ganó por 3-2 el pasado domingo.

«Mundo Deportivo», citando a una fuente del club, informa de que la entidad catalana sostiene que el centrocampista no insultó al asistente del árbitro y que su reacción fue fruto de la tensión del momento, ya que el Barcelona tenía que remontar un 0-2 ante el Villarreal.

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La misma fuente añadió que los servicios jurídicos del Barcelona argumentarán que lo ocurrido fue un incidente aislado de mala conducta y no una protesta formal, con la esperanza de que se valore conforme a un artículo disciplinario distinto, lo que podría reducir la sanción de Fermín a un solo partido.

Duro golpe para Flick

El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Hansi Flick, esperaba recuperar pronto a Fermín, sobre todo por las lesiones y bajas que sufre el equipo en las últimas semanas y porque necesita a todos sus jugadores en la lucha por el liderato de la Liga.

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Muchos en el Barcelona consideran que la expulsión fue injusta y que lo que está ocurriendo no es casualidad, sino fruto de años de presión mediática a través de la televisión del Real Madrid, las ruedas de prensa de Mourinho y la insistencia constante de Florentino Pérez en el caso Negreira, lo que, según esta opinión, ha llevado a los árbitros a inclinarse siempre hacia el mismo lado por miedo a las críticas.