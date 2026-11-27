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Roberto De Zerbi ha confirmado que Savio se perderá los partidos navideños del Tottenham y podría estar de baja hasta 80 días por una lesión en los isquiotibiales. El extremo brasileño recayó del mismo problema menos de media hora después de reaparecer en la victoria por 2-0 ante el Ipswich. El Tottenham afrontará así el tramo más intenso de la temporada sin uno de sus fichajes más caros del verano.

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De Zerbi da malas noticias sobre Savio

Savio entró desde el banquillo en el minuto 64 de la victoria del pasado sábado ante el Ipswich, pero tuvo que retirarse cuando faltaban dos minutos tras recaer de la lesión que le había impedido disputar cuatro partidos de liga.

En la rueda de prensa previa a la visita del domingo al Sunderland, De Zerbi respondió así al ser preguntado si el extremo podría perderse lo que queda de año: «Sí, creo que sí. Por desgracia, es una situación difícil de aceptar. Acaba de llegar y está sufriendo estas nuevas lesiones. Pero esto es fútbol; si miras a otros clubes europeos, todos están sufriendo lesiones de este tipo».

«Será crucial para nosotros»

El partido ante el Ipswich fue la primera aparición de Savio en seis semanas, según BBC Sport, y ya se temía que estuviera varias semanas de baja después de abandonar el campo visiblemente abatido. De Zerbi ha admitido ahora que no puede poner fecha a su regreso.

«Ahora necesita tiempo. Tiene que trabajar duro con el cuerpo médico», añadió el italiano. «Luego, dentro de 50 días, 60 días u 80 días, no lo sé, cuando vuelva, será crucial para nosotros en el tramo final de la temporada».

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Un comienzo frustrante en el Tottenham

El jugador de 22 años ha tenido un comienzo frustrante en el norte de Londres desde que llegó en verano procedente del Manchester City en una operación que podría alcanzar los 85 millones de libras. Solo ha participado en cinco de los 11 partidos del Tottenham en la Premier League y aún espera su primer gol o asistencia en liga.

Savio sí marcó y dio una asistencia en su debut, en la victoria por 5-1 ante el Charlton en la Copa de la Liga en agosto. Su ausencia se suma a una lista de bajas por lesión que ya incluye a Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons y Wilson Odobert, mientras que Lucas Bergvall es duda por enfermedad.

Un diciembre cargado para el Tottenham

El Tottenham, décimo tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, visita al Sunderland, decimoctavo, en el Stadium of Light. Después recibirá al Fulham el 3 de diciembre y, tres días más tarde, al vigente campeón Arsenal en el derbi del norte de Londres.