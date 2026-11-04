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imago-sport-1085514233.jpgANP
Falko Blöding
Traducido por

¡Duro golpe para el BVB! Serhou Guirassy tiene que ser sustituido antes de tiempo ante el Betis

Liga de Campeones
Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
S. Guirassy

La mala suerte con las lesiones sigue acompañando al BVB esta temporada: el delantero estrella Serhou Guirassy tuvo que ser sustituido por problemas físicos a mediados de la primera parte del partido de la Liga de Campeones contra el Betis.

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En el minuto 34, el centrocampista Konstantinos Karetsas entró en el partido por Guirassy. El griego se situó algo por detrás de Fabio Silva, que a partir de entonces quedó como único delantero del Borussia Dortmund.

La dolencia de Guirassy, al parecer, se originó en una jugada del minuto tres: tras un centro de Julian Ryerson desde la derecha, el delantero se lanzó a por el balón en el área pequeña, no llegó a tocarlo por poco y acabó chocando de forma desafortunada contra el primer palo.

Al principio siguió jugando aparentemente sin problemas, pero las molestias fueron aumentando con el paso de los minutos. Poco antes de la media hora, Guirassy se llevó la mano al muslo y señaló que tenía problemas.

Sin embargo, aún pasaron varios minutos desde esa primera señal hasta su sustitución: Konstantinos Karetsas ya se había quitado el peto de calentamiento cuando Kovac pidió paciencia, con la esperanza de que Guirassy pudiera continuar. Tras hablarlo en la banda y un intento del delantero por seguir, finalmente tuvo que abandonar el partido. Karetsas lo sustituyó con el marcador 0-0.

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¿Cuántos goles ha marcado Serhou Guirassy con el BVB esta temporada?

Para el BVB, que había sumado seis puntos en tres partidos de la Champions League, la lesión de Guirassy supone perder a su máximo goleador. El exjugador del Stuttgart, de 30 años, lleva ya ocho goles en 14 partidos oficiales esta temporada, además de dos asistencias. Su registro es especialmente destacado en la máxima competición europea, en la que había marcado cuatro veces en las tres primeras jornadas.

Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Guirassy se suma así a una lista bastante larga de jugadores del Dortmund que han tenido que ser sustituidos esta temporada por lesiones, algunas de ellas graves. Entre los afectados ya figuran Karetsas, su compatriota Giannis Konstantelias y el defensa Filippo Mane.

El BVB ya tuvo que prescindir del centrocampista Marcel Sabitzer ante el Betis, que no estaba disponible por enfermedad. Antes de que llegue el último parón de selecciones del año, el equipo de Kovac se enfrentará el sábado por la tarde en la Bundesliga al recién ascendido SV Elversberg.

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