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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Duro golpe para el Al Hilal antes del inicio de la élite: cinco ausencias sacuden al Zaeem ante el Al Gharafa

T. Hernandez
A. Lajami
H. Al Yami
Salem Mohammed Al-Dossari
O. Watkins
Al Hilal
Al Hilal vs Al-Gharafa
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
Francia
Arabia Saudita
Inglaterra
Catar

A la cabeza de ellos, Salem Al Dawsari

El Al-Hilal inicia su andadura continental en la nueva edición de la Liga de Campeones de Élite de Asia en circunstancias excepcionales y complicadas, después de confirmarse la ausencia de cinco de sus nombres más destacados en el esperado enfrentamiento ante el Al-Gharafa catarí, en el partido que albergará el estadio Kingdom Arena dentro de las competiciones de la primera jornada de la fase de grupos.

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El Zaeem afronta el encuentro con la ausencia de piezas fundamentales en distintas líneas, un duro golpe para sus aspiraciones de lograr un arranque ideal que le dé un impulso temprano en la lucha por el título continental.

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La lista de ausencias genera preocupación

El diario saudí "Al-Maidan Al-Riyadi" reveló que el Al-Hilal no contará con cinco jugadores influyentes en el enfrentamiento ante el Al-Gharafa: Theo Hernández, Ali Lajami, Hamad Al-Yami, Salem Al-Dawsari y Ollie Watkins.

La ausencia del astro inglés Ollie Watkins agrava aún más el sufrimiento del equipo, tras la lesión que sufrió durante los últimos entrenamientos y que lo apartó de participar en los compromisos locales y continentales, sin que se haya determinado todavía el tiempo que estará alejado de los terrenos de juego.

También se ausenta el capitán Salem Al-Dawsari, una de las bazas ofensivas más importantes del equipo, junto al recién llegado Theo Hernández, el defensa Ali Lajami y el lateral Hamad Al-Yami.

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El Al-Hilal desafía las circunstancias

Pese al número de ausencias, el cuerpo técnico del Al-Hilal aspira a superar este obstáculo y lograr la victoria en el pistoletazo de salida, con el fin de enviar un fuerte mensaje a todos los rivales de que llega con fuerza para competir tempranamente por hacerse con el título de la actual edición del torneo más importante del continente.

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El partido ante el Al-Gharafa constituye una verdadera prueba para la profundidad de la plantilla del Zaeem y su capacidad para lidiar con la presión, sobre todo porque el equipo catarí afronta el encuentro con grandes aspiraciones de dar la sorpresa en el corazón de Riad.

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