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El AC Milan ha sufrido un importante contratiempo por lesión: se espera que el defensa Fikayo Tomori esté de baja hasta un mes por un problema en el muslo. El central inglés se perderá el esperado derbi de este fin de semana ante su rival local, el Inter, además de varios partidos más.

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El Milan pierde a Tomori por lesión

El Milan tendrá que afrontar un tramo crucial de la temporada sin el defensa Tomori. Se espera que el inglés esté un mes de baja tras sufrir una lesión en el muslo que le mantendrá apartado de la competición hasta después del próximo parón de selecciones de noviembre.

Sufrió el problema muscular durante la decepcionante derrota por 4-2 ante el Bolonia. La lesión supone un importante quebradero de cabeza táctico para el cuerpo técnico, que prepara una exigente serie de compromisos nacionales y europeos.

La lesión en el muslo le deja fuera del derbi

Tomori jugó en una posición poco habitual para él y fue titular como lateral derecho en el partido entre semana contra el Bolonia. Sin embargo, tuvo que retirarse en el descanso debido a las molestias.

Según Sky Sport Italia, el defensa sufre una lesión en el músculo flexor medial del muslo derecho. El tiempo habitual de recuperación para este diagnóstico es de aproximadamente cuatro semanas. La lesión llega en un momento especialmente inoportuno tanto para el jugador como para el club y le descarta para el esperado Derby della Madonnina de este fin de semana ante su gran rival, el Inter.

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Al Milan le espera un calendario cargado

La baja de Tomori afecta a las opciones defensivas del Milan más allá del inminente derbi. El defensa se perderá con seguridad los dos próximos partidos de su equipo, contra el Ferencvaros y el Genoa, antes del parón de selecciones de noviembre.

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Su ausencia pondrá a prueba la profundidad de la plantilla en defensa en una fase decisiva de la temporada. Además, es muy poco probable que el inglés dispute los primeros encuentros tras el parón.

Al Milan le espera un calendario muy apretado cuando vuelva a la competición. Está previsto que Tomori se pierda el partido de la Serie A contra el Frosinone del 22 de noviembre, el compromiso europeo ante el Olympiacos del 26 de noviembre y el encuentro liguero frente al Cagliari del 30 de noviembre.

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El Milan espera recuperar efectivos para el derbi

Pese a la decepción que supone perder a Tomori durante un mes crucial, el Milan ha recibido noticias alentadoras en el apartado médico. El club espera recuperar a tres jugadores importantes para el trascendental derbi contra el Inter. Mario Gila, Diego Moreira y Adrien Rabiot evolucionan favorablemente y trabajan para regresar antes del duelo del fin de semana.