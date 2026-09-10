



El Al-Ahly egipcio anunció este jueves la lesión de su jugador con una rotura del ligamento cruzado, confirmándose así su ausencia durante varios meses en el primer equipo.

El Al-Ahly emitió un comunicado oficial en el que señaló: "El doctor Ahmed Gaballah, jefe del cuerpo médico del primer equipo de fútbol, afirmó que las radiografías que se realizó el jugador Amr El-Gazzar esta mañana revelaron que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco interno".

Y añadió: "Gaballah confirmó que se está fijando la fecha en la que el jugador será sometido a la operación durante el próximo periodo".

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El Al-Ahly empató ayer ante Al-Mokawloon Al-Arab con un resultado de 1-1 en la cuarta jornada de la Primera División egipcia.

Yasser Ibrahim y Amr El-Gazzar, los dos centrales del Al-Ahly, sufrieron una lesión en el partido de ayer, y se anunció oficialmente la naturaleza de la lesión de El-Gazzar.



