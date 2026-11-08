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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Duro golpe: el Bayern Múnich revela la naturaleza de la lesión de Neuer

M. Neuer
Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
Bundesliga
Alemania

¿Complica las cuentas del Bayern Munich?

El Bayern Múnich anunció este domingo la naturaleza de la lesión que sufrió el veterano guardameta Manuel Neuer.

El Bayern Múnich señaló, en un comunicado en su página oficial: "El equipo no podrá contar con los servicios de Manuel Neuer durante el próximo periodo tras sufrir una rotura parcial del tendón del pie derecho durante la victoria a domicilio por 2-1 sobre el Mainz el sábado, según confirmó el examen realizado por el cuerpo médico del Bayern Múnich".

Neuer había abandonado el terreno de juego en el partido ante el Mainz poco antes del final de la primera mitad, tras sufrir la lesión que le obligó a no completar el encuentro.

El Bayern Múnich ocupa el liderato de la clasificación de la Bundesliga con 21 puntos, tras las primeras 9 jornadas.

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