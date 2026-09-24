Las consecuencias de la trabajada victoria de la selección de Arabia Saudí ante Kuwait no terminaron con el pitido final, después de que una de las escenas más destacadas del partido abriera una nueva puerta a la preocupación dentro del combinado saudí, a la espera de una decisión importante que podría cambiar los cálculos de Georgios Donis durante la Copa del Golfo 27.

El cuerpo técnico y médico de la selección saudí aguarda los resultados de las pruebas del portero Nawaf Al-Aqidi, que sufrió una lesión durante el enfrentamiento ante Kuwait y se vio obligado a abandonar el terreno de juego, a la espera de determinar la gravedad de la lesión y la posibilidad de que continúe con la selección en el resto de la competición.

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Según el periodista saudí Nawaf Al-Aqil, está previsto que hoy se tome la decisión definitiva sobre Al-Aqidi, ya sea su continuidad en la lista de la selección saudí o su exclusión de la Copa del Golfo 27, después de confirmar con mayor claridad la naturaleza de la lesión y su repercusión en la capacidad del portero para seguir participando con el combinado saudí.

Donis había aclarado tras el partido que la lesión de Al-Aqidi no es en la cabeza, sino en la mano y el codo, subrayando que las horas siguientes determinarían su gravedad.

En caso de que las pruebas confirmen que Al-Aqidi no puede completar el torneo, Donis se verá obligado a convocar a un portero suplente para reemplazarlo en la lista de la selección saudí, y el nuevo jugador deberá inscribirse conforme a las normas y al reglamento del torneo, convirtiéndose así la lesión en motivo de un cambio en uno de los integrantes de la lista tras el inicio de la competición.

Este acontecimiento llega en un momento en el que la selección saudí se prepara para continuar su camino en la Copa del Golfo 27, después de haber iniciado el torneo con una victoria ante Kuwait por un gol a cero, en un partido durante el cual Donis se vio obligado a dar entrada a Mohammed Al-Owais en lugar de Al-Aqidi tras la lesión de este último.

El combinado saudí realiza hoy una sesión de entrenamiento a puerta cerrada a las siete de la tarde en el campo anexo del estadio Al-Inma, dentro de sus preparativos para el próximo partido, en medio de una gran expectación sobre la situación de Al-Aqidi y si continuará en el torneo o abandonará la lista, un asunto que el cuerpo técnico espera resolver tras conocerse los resultados de las pruebas médicas.