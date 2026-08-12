El club Al Ahly anunció la lesión de su jugador internacional marroquí Youssef Belammri, quien sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, tras someterse a exámenes médicos y a una resonancia magnética durante las últimas horas.

El doctor Ahmed Gaballah, jefe del cuerpo médico de Al Ahly, señaló, a través de la página web de su club, que los exámenes a los que se sometió Belammri confirmaron que sufre una rotura del ligamento cruzado.

El jefe del cuerpo médico aclaró que el club ha comenzado a tomar las medidas necesarias en relación con la lesión de Belammri, señalando que se está fijando la fecha en la que el jugador se someterá a la operación durante el próximo periodo.

La lesión de Belammri supone un golpe para el cuerpo técnico de Al Ahly, dirigido por su compatriota Houcine Ammouta, dada la importancia del jugador y la necesidad que tiene el equipo de sus elementos antes de una temporada en la que busca compensar los fracasos de la campaña pasada.

Belammri sufrió la lesión en el partido amistoso de Al Ahly ante el Badalona, que terminó con la victoria del equipo rojo por tres goles a cero, más temprano en el día de hoy, en el marco de la concentración del equipo celebrada en España, de cara a la preparación para la nueva temporada.

Belammri, de 27 años, se incorporó a las filas de Al Ahly procedente del Raja durante el mercado de fichajes invernal, el pasado enero, con un contrato por tres años, y disputó 12 partidos en todas las competiciones.

Ha quedado confirmado que Belammri se perderá el inicio de temporada de Al Ahly, a la espera de someterse a la operación y de fijar una fecha aproximada para su regreso.