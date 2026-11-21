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Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, respondió a las duras palabras que el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, dirigió al club a raíz de la lesión de Alphonso Davies.

«Nos hemos enterado, pero no vamos a responder», dijo Eberl el viernes por la noche, tras el empate 1-1 contra el 1. FC Colonia, y recalcó: «Si no respondemos, estamos respondiendo».

Poco antes, Marsch había cargado contra el club más laureado de Alemania. «No tengo la impresión de que al Bayern le importe un carajo la selección canadiense, y eso que conozco a algunas personas allí y sé cómo tratan los alemanes a las selecciones nacionales, sobre todo cuando no se trata de la alemana», declaró al portal OneSoccer.

Además, el exentrenador del RB Leipzig dejó claro: «Me gusta el Bayern, pero quiero que sepan una cosa: que seamos de Canadá no significa que no tengamos ni idea de lo que hacemos ni que seamos un montón de idiotas». La selección canadiense quiere «lo mejor para Alphonso, para el Bayern de Múnich y para las relaciones».

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Preguntado por la relación con la federación canadiense, Eberl respondió de forma elocuente: «A veces es mejor guardar silencio». Y es que hay un delicado antecedente en el que Davies también fue el principal protagonista.

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Por qué el Bayern llegó a amenazar con demandar a la federación canadiense

La rotura del ligamento cruzado que sufrió el lateral izquierdo en marzo del año pasado provocó fuertes tensiones entre el Bayern y la Canadian Soccer Association. Desde Múnich se reprochó a la federación que Davies hubiera jugado el intrascendente partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos, mientras que desde Canadá inicialmente se había transmitido tranquilidad.

La gravedad de la lesión no se diagnosticó hasta que Davies regresó a Múnich, tras lo cual Jan-Christian Dreesen, directivo del Bayern, llegó a amenazar con emprender acciones legales . Sin embargo, después de una conversación para aclarar lo ocurrido unos meses más tarde, el Bayern renunció a presentar una demanda.

Getty Images

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Alphonso Davies vuelve a lesionarse a los pocos minutos de su regreso

Ahora el conflicto parece haberse reavivado después de que Davies sufriera una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo durante el último parón de selecciones, apenas unos minutos después de volver al once titular tras más de 600 días, una lesión que podría dejarlo fuera lo que resta de año . El primer diagnóstico de la federación habló, de forma algo críptica, de una «lesión en la parte inferior del cuerpo», antes de que se diagnosticara una «leve distensión muscular».

Además, Davies reveló que, antes del partido, ya había sentido «un poco de dolor cerca de la rodilla, es decir, en la parte inferior de los músculos de la parte posterior del muslo». El equipo médico se lo tomó muy en serio e incluso le hizo una resonancia magnética, que no mostró ninguna anomalía.

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Especialmente amargo para el Bayern: Harry Kane y Michael Olise también se lesionaron contra el Colonia . El primero estará de baja durante meses. Ismael Saibari y Serge Gnabry siguen sin estar disponibles, mientras que Luis Diaz, al menos, está cerca de regresar.