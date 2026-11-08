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La leyenda italiana del ataque Luca Toni ha vuelto a expresar sus dudas sobre Nick Woltemade, delantero de la Juventus de Turín.

«No mucho», respondió Toni en una entrevista con Gazzetta dello Sport al ser preguntado si el internacional alemán le convencía. «En la Juve deberían fichar a un goleador de primer nivel o confiar en un italiano».

El campeón del mundo en 2006, que se convirtió en una leyenda del FC Bayern de Múnich entre 2007 y 2010, tiene incluso un candidato al que preferiría ver en el ataque de la Juventus en lugar de Woltemade: «Yo siempre apostaría por Scamacca (Gianluca, delantero de la selección italiana y del Atalanta de Bérgamo, nota de la redacción). Si uno se fija en los resultados, no creo que Scamacca lo hiciera peor que Woltemade».

El alemán de 24 años llegó cedido a la Juve el pasado verano procedente del Newcastle United por 3,6 millones de euros. Hasta ahora, Woltemade solo ha convencido con el conjunto italiano en la Europa League, donde ha marcado tres goles y dado dos asistencias en cuatro partidos. En la Serie A, en cambio, el exjugador del Bremen y del Stuttgart aún no ha participado en ningún gol tras ocho partidos. Por eso, en los poco más de dos meses transcurridos desde su llegada, ya ha recibido numerosas críticas de los medios italianos.

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Toni ya había dejado claro a finales de septiembre, también en declaraciones a la Gazzetta, lo poco que le convence Woltemade. «No me entusiasma porque no parece especialmente frío ante la portería, y esa debería ser la cualidad más importante de un delantero centro», dijo el exfutbolista de 49 años, que también disputó 15 partidos (dos goles) con la Juventus entre enero de 2011 y enero de 2012.

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En las facetas propias de un delantero moderno que participa en el juego, Woltemade es «bueno, porque tiene las cualidades y la técnica necesarias. Pero yo prefiero a un delantero que quizá falle algún que otro pase, pero que, dentro del área, mande a la red todo balón que le llegue a los pies», añadió Toni.

Getty Images

Tras su difícil inicio en la Juve, que, según se dice, no dispone de una opción de compra, Woltemade no ha sido convocado por el seleccionador alemán Jürgen Klopp para los próximos partidos de la Nations League en Serbia y contra Países Bajos. Es otro revés para el espigado delantero, aunque Klopp le ha transmitido ánimos.

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«Nick, sinceramente, está pasando ahora por una etapa más bien buena en la Juve. Muchas cosas están volviendo, pero no lo ha tenido fácil tras el cambio de equipo. Y tampoco en la Juve, un cambio en principio muy inteligente, con otra liga y mejor tiempo, le están saliendo bien las cosas», explicó Klopp sobre su decisión de prescindir por ahora del jugador, que suma 14 partidos con la selección. Woltemade «va por buen camino. Le falta un poco de peligro real de cara al gol. Su capacidad para construir y dar continuidad al juego está ahí. Y, por supuesto, ninguna puerta está cerrada. Fue una decisión difícil para nosotros, pero a veces el estado de forma pesa más que todo lo demás», afirmó Klopp.