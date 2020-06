El durísimo palo de Luis Suárez a Quique Setién tras el empate del Barcelona

El delantero sorprendió con sus declaraciones tras el pinchazo ante el Celta

El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Celta y deja en bandeja La Liga al . El 2-2 en Balaídos supone un nuevo traspiés a domicilio para los culés, tras el empate sin goles ante el .

Tras el partido, Luis Suárez mandó un durísimo mensaje al entrenador Quique Setién: "¿Que qué nos pasa? Para algo están los entrenadores, para analizar las situaciones", dijo a pie de campo.

El artículo sigue a continuación

En sala de prensa, el entrenador quiso contestar, si bien no entró en polémicas: "No hay una causa única, tratamos de defendernos con el balón, a veces no se puede atacar porque el rival cierra los espacios y gestionas el balón de otra manera, los rivales tienen jugadores que toman buenas decisiones y son resolutivos. Nosotros somos un equipo ofensivo que trata de ganar y a veces hay una pequeña descoordinación que le da aire al rival, no hay una causa única".

Pese al doblete del uruguayo, los azulgranas no lograron los tres puntos y dejan al Real Madrid con muchas opciones de ganar el título doméstico. Los de Zidane se enfrentan este domingo a un Espanyol que acaba de destituir a Abelardo y se encuentra en la última posición de la tabla clasificatoria.