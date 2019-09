¡Durísimo! Nacho Fernández: "El único equipo que quiso ganar fue River"

El volante del Millonario criticó a Boca por su planteo y se lamentó por no haber podido marcar.

River fue rotundamente superior a Boca en el trámite pero no logró hacerle daño en el arco. El 0-0 termina cayéndole mejor a los Xeneizes y por eso no sorprendió el descargo de algunos jugadores millonarios, frustrados por el empate.

"Ellos salieron a buscar este resultado y lo consiguieron. El único equipo que salió a ganar fue River", disparó Nacho Fernández. Enzo Pérez no se quedó atrás: "Fuimos absolutos protagonistas, lamentablemente no pudimos ganar. Los de la Copa los imagino diferentes. No sé cuál será la postura de Boca en la Copa, pero es una serie de 180 minutos. Hay que estar atentos, se definen por detalles".

En la misma dirección, Lucas Pratto apuntó contra Gustavo Alfaro, DT de Boca: "Fuimos superiores en la búsqueda, pero nos llevamos un punto. Tenemos que trabajar para estar más finos arriba. El estilo de juego del entrenador es así. Cuando me ha tocado enfrentarlo, siempre lo plantea así contra River porque sabe que somos un equipo difícil". ¿Serán así los duelos de semifinales de la Libertadores? "Siempre son cerrados, aunque el Boca de Guillermo Barros Schelotto era un poco más ofensivo..."