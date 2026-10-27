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El AC Milan ha sufrido otro duro revés por lesión: Ruben Loftus-Cheek estará de baja al menos dos semanas por un desgarro en el muslo. El centrocampista inglés se perderá varios partidos cruciales, incluido el esperado derbi contra el Inter, lo que complica aún más las decisiones de Ruben Amorim a la hora de formar el equipo.

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El Milan sufre un duro revés por la lesión de Loftus-Cheek

Loftus-Cheek estará de baja un mínimo de dos semanas después de que las pruebas médicas confirmaran una rotura muscular en el muslo izquierdo, según MilanNews. El inglés sufrió una lesión en un músculo isquiotibial medial y volverá a ser evaluado dentro de dos semanas.

Se lesionó durante la victoria por 2-0 ante el Udinese del domingo en la Serie A. Tras entrar como suplente en la segunda parte, Loftus-Cheek tuvo que abandonar el campo al comienzo del tiempo añadido. El centrocampista sintió un fuerte tirón en la parte posterior del muslo mientras esprintaba. Las pruebas posteriores han confirmado los peores temores del Milan sobre su disponibilidad a corto plazo.

Se perderá el crucial derbi contra el Inter

La lesión llega en un momento especialmente inoportuno para el Milan, que afronta una serie de partidos importantes. Loftus-Cheek se perderá con seguridad el encuentro liguero del miércoles en casa ante el Bolonia. Y, lo que es más importante, tampoco podrá disputar el gran derbi del sábado contra su rival de la ciudad, el Inter.

Además, su participación en la competición europea queda interrumpida temporalmente. Se perderá el próximo encuentro de la Europa League contra el Ferencvaros húngaro mientras comienza su proceso de recuperación.

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Amorim afronta una creciente crisis de efectivos

La baja de Loftus-Cheek agrava la crisis de lesiones que afronta Amorim. El técnico del Milan tiene ahora a ocho jugadores del primer equipo fuera de combate antes de una serie de partidos decisivos.

Adrien Rabiot, Mario Gila y Diego Moreira, que se perdieron la visita al Udinese, apuran sus opciones de recuperarse a tiempo para el próximo derbi. Su posible regreso supondría un impulso muy necesario para una plantilla mermada. Mientras tanto, Amorim seguirá sin poder contar con varios jugadores importantes en el futuro próximo. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers continúan de baja por problemas de larga duración.

A mantener la racha invicta en liga

Pese al aumento de las bajas, el Milan ha mantenido un excelente rendimiento en la competición doméstica esta temporada. Llegará al próximo derbi contra el Inter con 18 puntos y sin conocer la derrota en la Serie A. Sin embargo, antes de ese duelo, el Milan intentará ampliar su racha invicta en la Serie A cuando reciba al Bolonia el miércoles.