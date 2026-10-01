El español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, fue objeto de duros ataques tras mostrar su apoyo al club inglés, que ha sido declarado culpable por la Premier League.

La Premier League anunció que una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de cometer todas las infracciones relacionadas con la violación de las normas de control financiero de la competición a lo largo de 9 temporadas, entre 2009/2010 y 2017/2018, además de declararlo culpable de tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación de la Premier League.

La investigación abarca dos de las temporadas que Guardiola pasó en el club inglés, incluida la temporada en la que ganó su primer título de la Premier League.

En un artículo mordaz en el periódico «The Times», uno de los diarios más prestigiosos del país, el escritor Matthew Syed habló del legado «manchado» del técnico español y se preguntó si era un impostor, por estar al tanto de las infracciones, o un corto de miras, por no haberlas advertido.

Dijo: «Ahora sabemos que dirigió un club corrupto, impulsado por contratos corruptos, financiado por empresas corruptas, y durante lo que ahora podemos llamar una era corrupta».

El autor del artículo se preguntó, tras señalar una cantidad superior a los mil millones de euros que el Manchester City gastó durante aquellos casi diez años: «Hay dos posibilidades. O bien Pep lo sabía, y por tanto no es un visionario ni una leyenda, sino un simple impostor, o bien no lo sabía, en cuyo caso es la persona más corta de miras. No soy un contable forense, pero puse en duda los arreglos financieros del Manchester City durante más de una década, pese a recibir insultos y amenazas constantes. ¿Es que Pep no vio nada? ¿Está ciego?».

El periodista afirmó: «Por supuesto, hay una tercera alternativa, que es la hipocresía».

Y concluyó: «No cabe duda de que Guardiola es un gran estratega que ha logrado el éxito en numerosos clubes, pero, seamos sinceros, su legado quedará reducido a su etapa en el Etihad Stadium, donde fueron los contables quienes hicieron la verdadera magia, y no el entrenador».

Guardiola declara su total apoyo al Manchester City

Guardiola emitió ayer miércoles su primer comunicado tras el anuncio de la condena al City, expresando su apoyo al club inglés en el que pasó nueve temporadas y ganó todos los títulos posibles, incluidos seis títulos de la Premier League y uno de la Liga de Campeones de Europa.

Guardiola dijo: «Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca. Siempre he apoyado, apoyo y seguiré apoyando a mi club, a su propietario, a su presidente, a Ferran, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo y a vosotros, nuestra magnífica afición. Dejadme aseguraros una cosa: superaremos juntos esta prueba. Os quiero a todos».