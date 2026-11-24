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Los medios árabes han reaccionado de forma dispar ante la polémica decisión que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha dictado este martes: devolver el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a Senegal y anular la resolución anterior que otorgaba a Marruecos la victoria administrativa en la final y el torneo continental. El tribunal ha vuelto a validar el resultado del partido, que terminó con triunfo de la selección senegalesa por 1-0 tras la prórroga.

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Mientras algunos periódicos argelinos optaron por abordar el caso con un tono duro, recordando la polémica que acompañó la retirada del título a Senegal y las decisiones adoptadas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la cobertura egipcia se mostró más inclinada a explicar el alcance del fallo y sus fundamentos jurídicos. Los medios saudíes, por su parte, eligieron titulares directos y contundentes que destacaban el regreso del título de Marruecos a Senegal.

En Túnez, en cambio, predominó el tono informativo, con el foco puesto en el final de un litigio jurídico que se prolongó durante meses y en la confirmación del campeón de una edición continental que desató una de las crisis más polémicas de la historia del torneo.

Argelia: tono duro y recuerdo de la crisis desde su origen

En Argelia, la recuperación del título de la Copa Africana de Naciones por parte de Senegal encabezó la cobertura, con un énfasis claro en que la selección senegalesa ya había decidido la final sobre el terreno de juego el pasado 18 de enero, antes de que el resultado cambiara posteriormente por una decisión administrativa que concedió a Marruecos la victoria por 3-0.

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El diario argelino «Echorouk» destacó que la decisión del TAS devolvió la validez al resultado original del partido y anuló la resolución que había otorgado el título a Marruecos, de modo que Senegal vuelve a ser campeón de la competición, tal y como se decidió en el terreno de juego.

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El seguimiento del periódico no se limitó al anuncio del fallo, sino que se extendió a los antecedentes de la crisis y a la polémica previa a su publicación.

Horas antes de la decisión, publicó un artículo titulado «Alegaciones marroquíes en el tiempo de descuento: esta es la respuesta del TAS y de Senegal sobre la llamada», en el que empleó la expresión «alegaciones no probadas», en referencia a una parte de la controversia que rodeó el caso.

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Por su parte, el diario argelino «El Khabar» reflejó la celebración senegalesa por la recuperación del título con un artículo titulado «Primera reacción senegalesa a la decisión del TAS», que destacaba un mensaje publicado por la cuenta oficial de la selección senegalesa en sus plataformas: «Campeones de África otra vez y para siempre».

El seguimiento de «El Khabar» parte de una postura más dura hacia la anterior decisión de la CAF: el diario había calificado la retirada del título a Senegal el pasado mes de marzo de «farsa sin precedentes» y, en su cobertura posterior, empleó la expresión «la decisión de la vergüenza».

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Egipto: el foco en el contenido del fallo y sus fundamentos jurídicos

En el lado egipcio, la cobertura se caracterizó por una mayor calma y se centró en los detalles de la decisión judicial y sus consecuencias, en lugar de entrar en la polémica sobre las posturas de ambas selecciones o de ambas federaciones.

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El diario «Youm7» publicó un artículo titulado «¿Qué dice el comunicado del tribunal deportivo sobre la devolución del título africano a Senegal?», que se centró en explicar el contenido del comunicado del tribunal y el trasfondo del litigio, que terminó con la anulación de la decisión anterior y la nueva validación del resultado de la final.

El artículo puso el foco en la crisis jurídica que generó una amplia polémica en los círculos deportivos africanos, a raíz de las decisiones contradictorias sobre la identidad del campeón del torneo, y en el debate que estas suscitaron sobre la validez de los procedimientos adoptados por la CAF.

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El diario «Al-Masry Al-Youm» siguió una línea similar, con un titular directo: «Oficial: el TAS declara la victoria de Senegal sobre Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025», y señaló que la decisión llegó tras una larga espera y un estudio minucioso de la reclamación de la Federación Senegalesa de Fútbol.

Arabia Saudí: titulares contundentes que destacan la pérdida del título por parte de Marruecos

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En la prensa saudí, el titular más contundente a la hora de reflejar el vuelco provocado por el fallo fue el publicado por el diario «Asharq Al-Awsat»: «El TAS devuelve el título africano a Senegal... y se lo retira a Marruecos».

El periódico optó por una formulación que reúne en una sola frase las dos caras de la decisión: la recuperación por parte de Senegal del título que ganó en el campo y la pérdida por parte de Marruecos del torneo que se le concedió por decisión administrativa tras la final.

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En el cuerpo del artículo, «Asharq Al-Awsat» señaló que la CAF había proclamado campeón a Marruecos pese a su derrota por 1-0 ante Senegal tras la prórroga, lo que puso de relieve la contradicción entre el resultado del partido y la decisión que el fallo del tribunal acabó anulando.

Pese a la contundencia y la claridad del titular, el tratamiento se mantuvo dentro de los límites de la información deportiva y jurídica, sin caer en un lenguaje hostil hacia la selección marroquí.

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Por su parte, el diario digital saudí «Ajel» eligió un titular centrado en la anulación de la decisión anterior: «El tribunal deportivo devuelve el título de la Copa Africana de Naciones a Senegal y anula la decisión de la CAF de concedérselo a Marruecos», y destacó que el tribunal decidió por unanimidad anular la resolución del comité de apelación y devolver el título a la selección senegalesa.

Así, la cobertura saudí se caracterizó por la claridad del desenlace en los titulares, destacando quién recuperaba el torneo y quién lo perdía, lo que ofreció al lector una imagen directa de la magnitud del vuelco provocado por el fallo.

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Túnez: el final del litigio jurídico, en primer plano

En Túnez, los medios abordaron la decisión como el final de una larga crisis jurídica y se centraron más en el resultado definitivo que en la polémica que lo precedió.

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El diario tunecino «Al Chourouk» tituló su cobertura «El Tribunal de Arbitraje Deportivo declara a Senegal ganador de la Copa Africana de Naciones de fútbol 2025» y señaló la aceptación del recurso contra la decisión de despojar a la selección senegalesa de su título en favor de Marruecos, sin recurrir a un lenguaje de confrontación.

Asimismo, la web «Diwan FM» publicó un artículo titulado «Senegal, campeón de África 2025 por decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo», centrado en que el fallo puso fin a la polémica jurídica que se había prolongado durante más de diez meses sobre la identidad del campeón de la competición.