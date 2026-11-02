¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Duras críticas en Francia a Mbappé: "Es egoísta y le falta humildad" y debe llevar a sus equipos a conquistar títulos

Real Madrid
Bayern Múnich
B. Lizarazu
K. Mbappe
Primera División
España
Alemania
Francia

¿Responderá?

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Bixente Lizarazu, exestrella del Bayern Múnich y de la selección de Francia, lanzó un duro ataque contra su compatriota Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, por su comportamiento durante la gala de entrega del Balón de Oro, al considerar que la estrella francesa exageró en promocionarse a sí mismo y careció de humildad y de espíritu de equipo.

Lizarazu, campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa de 2000 con la selección de Francia, dijo durante su aparición en el programa televisivo "Téléfoot": "Perdió totalmente el control durante la gala del Balón de Oro. No me gustó en absoluto. Cayó en una actitud sumamente egoísta, le faltó humildad y su atención estuvo completamente centrada en promocionarse a sí mismo, ignorando a todos los que lo rodeaban. Dejó la impresión de ser la única persona importante, como si los demás no existieran".

Las críticas de Lizarazu llegaron después de que Mbappé ocupara el segundo puesto en la carrera por el Balón de Oro, por detrás del inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, que se llevó el premio con 1.055 puntos, frente a los 1.027 puntos de la estrella francesa, mientras que el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, quedó tercero con 881 puntos.

El exdefensa del Bayern Múnich, que vistió la camiseta del club alemán entre 1997 y 2006 y conquistó con él la Liga de Campeones, 6 títulos de Liga y 5 copas nacionales, considera que Mbappé necesita recuperar su enfoque en el trabajo colectivo, en lugar de conformarse con sus números goleadores.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

Y añadió: "Ahora debe regresar a la selección francesa y mostrar el espíritu de equipo, pues son estos valores colectivos los que llevan a Les Bleus a las victorias. Últimamente ha pasado por periodos en los que no logró conducir a sus clubes y equipos al triunfo. Es cierto que marca muchos goles, pero lo más importante es que lleve a su equipo a la victoria, eso es lo que más importa".

Por su parte, Mbappé marcó un gol en la victoria del Real Madrid sobre el Racing de Santander por un contundente 3-0, el domingo, en el marco de la competición de la Liga española. Su celebración del gol llamó la atención después de que apuntara con el dedo hacia la cámara de televisión, en un gesto que fue interpretado como un mensaje de que es el número uno, apenas días después de haber perdido la carrera por el Balón de Oro.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google